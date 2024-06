W poniedziałek wieczorem Straż Graniczna poinformowała, że funkcjonariusz SG został ranny po uderzeniu konarem w głowę przez grupę agresywnych osób. "Do zdarzenia doszło przy granicy niedaleko Białowieży. Funkcjonariusz przebywa w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" – wyjaśniono.

Reklama

Presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej

Minister spraw wewnętrznych i administracji, pytany we wtorek o tę sytuację, przyznał, że sytuacja się zaognia. "Presja na granicę jest coraz większa. Według danych Straży Granicznej, mamy do czynienia z dwukrotnie większą liczbą prób nielegalnego przekroczenia granicy niż rok temu" - wyjaśnił. Dodał, że ofiarami tego są funkcjonariusze i żołnierze.

Reklama

Dopytywany, czy zwiększona presja na granicę to decyzja Mińska, potwierdził. Zaznaczył, że nie ma ku temu wątpliwości, że jest to świadoma decyzja zarówno Mińska, jak i Moskwy. Przekazał, że 90 proc. tych osób ma wizy rosyjskie. "Są instrumentalnie, cynicznie traktowani przez reżimy Putina, Łukaszenki, jako element ataku na Polskę" - dodał.

Przeciwdziałanie agresji na granicy polsko-białoruskiej

Siemoniak podkreślił, że rośnie agresja na granicy. Zwrócił uwagę na zeszłotygodniowy atak na jednego z żołnierzy, który został pchnięty nożem i z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. "To nie była jakaś walka czy przepychanka. Żołnierz stał, zasłaniał tarczą rozchyloną dziurę w zaporze lewarami i został dźgnięty nożem w pobliżu serca. To nie było w jakiejkolwiek obronie własnej, to po prostu był akt bezprecedensowej agresji" - powiedział.

Pytany o zwiększenie zabezpieczeń na granicy przekazał, że będą zmienione zasady działania. Wyjaśnił, że będą oddziały prewencji policji, a SG i wojsko będą przeszkolone, żeby działać w taki sposób, w jaki działa się wobec agresywnego tłumu. Dodał, że nie można pogodzić się z tym, że polscy żołnierze i funkcjonariusze padają ofiarami brutalnej agresji.

Wojna hybrydowa, a art. 4 Traktatu NATO

Dopytywany był, czy wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję przeciwko Polsce to jest powód, żeby uruchomić art. 4 bądź art. 5 Traktatu NATO. "Po to jest artykuł 4 i 5, żeby z nich móc skorzystać. Natomiast nie można tych artykułów nadużywać" - odpowiedział.

Wymieniał, że mamy do czynienia z agresją hybrydową, z próbami podpalenia, sabotażu, z cyberagresją. "Natomiast art. 4 i 5 są zarezerwowane dla realnych zagrożeń, takich o charakterze militarnym" - ocenił. Jednocześnie dodał, że NATO nauczyło się w ostatnich latach, że mamy do czynienia z agresją hybrydową, która, jak tłumaczył, jest "poniżej progu wojny".

ak/ js/