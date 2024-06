Poprzedni prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Sebastian Chwałek, był wcześniej wiceministrem w rządzie PiS. Dwóch pana kolegów z obecnego zarządu było wiceministrami w rządzie PO-PSL. Pan kandydował do Sejmu z list KO. Jak to jest, że niezależnie od tego, kto jest u władzy, członkowie zarządu PGZ są zawsze związani z partią aktualnie rządzącą?

Zacznę od siebie. To, że pracuję w jakiejkolwiek spółce – a w czasie kandydowania pracowałem w spółce prywatnej – nie dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o mandat parlamentarzysty. Jak każdy polski obywatel mam prawo do korzystania z biernego prawa wyborczego, czyli prawa do kandydowania, jednak do żadnej partii nie należę. Różnica między nami polega na tym, że mój poprzednik przeszedł do PGZ prosto z MON.

Ale dlaczego polityka jest tak obecna w PGZ?

Zarząd jest wybierany w konkursie, który przeprowadza Rada Nadzorcza. Jeżeli RN się zmienia, to naturalne jest, że będzie szukać takich ludzi, którzy oprócz spełnienia wymagań formalnych mają predyspozycje do współpracy z opcją rządzącą. Trudno powoływać kogoś, o kim wiadomo, że jest w kontrze i nie będzie chciał współpracować. W przypadku PGZ współpraca musi się opierać na ścisłych kontaktach z ministerstwami obrony i aktywów państwowych.

