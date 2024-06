Starcia na granicy z Białorusią. W odwodzie czekają nawet ciężkie wozy z sikawkami

Już pierwszego dnia pobytu na białoruskiej granicy, policjanci zmuszeni byli odpierać atak nielegalnych migrantów, próbujących dostać się do Polski. Na granicę przybywają kolejne jednostki, a funkcjonariusze będą musieli nie tylko jej bronić, ale też wyszkolić wojsko do walki z tłumem. Zdaniem ekspertów, nie jest to wcale takie łatwe zadanie, a do tego potrzebny będzie jeszcze specjalistyczny sprzęt.