Niewielki kraj będzie strzelać do Rosjan. Nie popełnią błędu Polski

Kolejny kraj postanowił postawić się Rosji i nie dopuścić, by po jego niebie latały rosyjskie drony i rakiety. We wtorek na granicę wysłano uzbrojone po zęby specjalistyczne jednostki wojskowe, a przekaz władz jest prosty – będą strzelać do wszystkiego, co przyleci znad Rosji.