Warmate podbijają azjatycki rynek. Sukces Grupy WB

W Gyeryongdae w Korei Południowej trwają obecnie targi zbrojeniowe KADEX, na których obecna jest m.in. polska Grupa WB, znana m.in. z produkcji dronów rozpoznawczych FlyEye oraz dronów kamikadze Warmate, które m.in. są z sukcesami używane przez wojska ukraińskie w obronie przed Rosjanami.

Równolegle w Korei Południowej trwa wizyta wiceszefa MON odpowiedzialnego za zbrojenia Pawła Bejdy, który prowadzi rozmowy dotyczące m.in. zakupów i transferu do Polski technologii związanych z produkcją czołgów K2 oraz innego sprzętu, który Polska pozyskuje w Korei Płd. Bejda m.in. spotkał się z przedstawicielami WB na targach.

Grupa WB podpisała kontrakt na dostawę blisko 200 dronów Warmate

Jak poinformowano na profilu firmy na portalu X, podczas targów Grupa WB podpisała umowę na dostawę blisko dwustu dronów Warmate 3 z koreańską agencją zbrojeniową DAPA.

"Bezzałogowe systemy uderzeniowe Grupy WB to sprzęt znany i sprawdzony w najtrudniejszych warunkach konfliktu o wysokiej intensywności. Łącznie do Korei trafi blisko dwieście Warmate 3 w odmianach bojowych i treningowych" - czytamy w komunikacie.

Grupa WB to jedna z największych w Polsce prywatnych firm działających w sektorze obronnym. Dostarcza do polskiego wojska m.in. systemy komunikacji i zarządzania walką dla artylerii - w tym np. armatohaubic Krab czy moździerzy samobieżnych Rak (system TOPAZ), systemy łączności dla wojsk lądowych - instalowane m.in. transporterach Rosomak w różnych konfiguracjach, a także systemy bezzałogowe, w tym rozpoznawcze drony FlyEye oraz amunicję krążącą (tzw. drony kamikadze) Warmate.

Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę wojskową

Do podpisania umowy doszło w kuluarach Międzynarodowej Wystawy Obronnej Armii Korei (KADEX), która trwa w kwaterze głównej sił zbrojnych Korei Płd. w Gyeryong, ok. 150 km na południe od Seulu. Jak przekazała agencja Yonhap, na mocy umowy ministerstwo planuje rozpocząć dostawy dla armii bezzałogowych bojowych statków powietrznych Warmate w listopadzie i wdrożyć je do końca tego roku.

Południowokoreańskie media zwracały wcześniej uwagę, że w związku ze wzrostem napięć na Półwyspie Koreańskim i groźbami Korei Północnej, Korea Płd. musi wprowadzić drony w armii na masową skalę. Obecnie jej wojsko posiada ich ok. 10 tys. Taką liczbę bezzałogowców Ukraina zużywa w ciągu miesiąca w wojnie z Rosją, "dlatego pilnie potrzebne jest masowe wprowadzenie (do służby) małych dronów kamikadze" - pisał dziennik "Donga Ilbo" w lipcu.

- Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone analizy dotyczące tego, które drony można szybko dostarczyć i polskie były jedyną odpowiedzią - powiedział urzędnik cytowany przez Yonhap, zauważając, że Polska stale dostarcza takie drony Ukrainie w wojnie z Rosją.

- Biorąc pod uwagę, że polski rząd jest bardzo zainteresowany rozszerzeniem swoich możliwości produkcyjnych w zakresie systemów uzbrojenia, nasz zakup polskich systemów uzbrojenia będzie stanowić element obustronnej formę współpracy - powiedział urzędnik ministerstwa.

Jak zwraca uwagę agencja Yonhap południowokoreański minister obrony Kim Jong Hjun i polski wiceminister obrony Paweł Bejda zaaprobowali taką współpracę podczas spotkania w środę przy okazji targów KADEX, gdy omawiali sposoby wzmocnienia dwustronnych stosunków w zakresie uzbrojenia i obrony.