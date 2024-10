W połowie tego tygodnia na wybrzeżu gruchnęła radosna wieść o rozpoczęciu procesu budowy kolejnego wsparcia dla polskiej armii, a tym razem cieszyć mogą się nie tylko czołgiści, czy lotnicy. Powody do radości mają bowiem marynarze.

Nowy niszczyciel min dla Polski

To właśnie oni użytkować będą ORP „Czajka”, nowoczesny niszczyciel min, nad którym prace rozpoczęła właśnie Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku. Zaczęło się od tradycyjnego tzw. palenia blach, co zapoczątkowało prace nad prefabrykacją kadłuba. „Czajka”, chociaż jest szóstym z serii nowoczesnych polskich okrętów, wnieść ma dodatkowy wkład w uzbrojenie i zdolności swych poprzedników.

- Prototypowy okręt zaprojektowany i zbudowany został w formule pracy rozwojowej. Jego dotychczasowa eksploatacja pozwoliła na wprowadzenie modyfikacji w budowie i wyposażeniu następnych, seryjnych niszczycieli min. Dzięki nim ORP Albatros i ORP Mewa – przekazane Marynarce Wojennej RP w 2022 roku – jak również trzy kolejne zakontraktowane jednostki będą posiadać optymalne zdolności operowania w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Zasadnicze i najbardziej znaczące zmiany dotyczą uzbrojenia artyleryjskiego oraz podwodnych systemów przeciwminowych – mówi Dariusz Jaguszewski, prezes zarządu stoczni, cytowany przez Portal Morski.

„Czajka” dołączy do piątki kolegów

Zainicjowane we wtorek „palenie blach” to początek budowy, ale jak pokazuje praktyka, tempo oddawanie tego rodzaju okrętów do użytku nie jest najgorsze. Poprzednicy „Czajki” powstawali mniej więcej w rok, a do tej pory już trzy tego typu jednostki weszły do służby, a czwarta została zwodowana w czerwcu 2024 r.. Prace nad piątą nadal trwają, a „Czajka” zakończyć ma całą serię okrętów tego typu.

Niszczyciele min typu Kormoran II służą do ich poszukiwania i zwalczania, a także do rozpoznawania torów wodnych i przeprowadzania innych jednostek przez zagrożone akweny. Gdy zajdzie taka potrzeba, mogą również zaminować wskazany akwen.

Historia Kormoranów II zaczęła się w 2014 roku, a już rok później zwodowano ORP Kormoran. Do 2020 r. dołączyły do niego ORP Albatros i ORP Mewa, a wszystkie trzy wchodzą w skład 14. Gdyńskiego Dywizjonu Trałowców. Zwodowana już ORP Jaskółka oraz ORP Rybitwa (w budowie) i ORP Czajka wejdą w skład 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Podpisana w 2022 roku umowa na budowę kolejnych trzech niszczycieli min opiewała na kwotę blisko 2,5 miliarda złotych.