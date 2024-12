Ćwiczenia SNEX. Wyrzutnie rakiet opuściły jednostki wojskowe

W czwartek, 28 listopada 2024 roku służba prasowa Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowała, że wydzielone jednostki Sił Zbrojnych RP przeprowadziły przedsięwzięcie szkoleniowe typu SNEX. Skrót ten rozwija się do angielskiej nazwy Short Notice Exercise.

Ćwiczenia tego typu charakteryzują się krótkim czasem uprzedzenia zaangażowanych w nie sił. Jest tak, ponieważ jednym z celów tego typu przedsięwzięć jest sprawdzenie zdolności poszczególnych jednostek do działania w nakazanym reżimie czasowym. Im częściej przeprowadzane będą takie ćwiczenia, tym większa szansa, że armia poprawnie zrealizuje narzucone jej zadania w zdanym czasie.

W trakcie ostatniego przedsięwzięcia szkoleniowego trenowano zgrywanie stanowisk dowodzenia poziomu operacyjnego i taktycznego do realizacji procesu targetingu i rażenia z wykorzystaniem systemów wymiany informacji pomiędzy sensorami a efektorami.

Targeting w wojsku to proces planowania i koordynacji działań, których celem jest skuteczne wykrywanie, wybieranie, atakowanie i eliminowanie celów przeciwnika. Choć może to brzmieć jak dosyć proste zadanie, to w przypadku ataków rakietowych na setki kilometrów wgłąb terytorium przeciwnika, wymaga ono szeregu odpowiednich sensorów, które umożliwią wykrycie i precyzyjne nakierowanie pocisków.

W ćwiczeniu wzięły udział wyrzutnie rakiet z Wojsk Lądowych oraz Marynarki Wojennej

Ćwiczenia tego typu wymagają często zaangażowania wielu Rodzajów Sił Zbrojnych. W SNEX-ie udział wzięli żołnierze z D2KP (Dowództwa 2. Korpusu Polskiego), COP-DKP (Centrum Operacji Powietrznych — Dowództwa Komponentu Powietrznego), COM-DKM (Centrum Operacji Morskich — Dowództwo Komponentu Morskiego) oraz DKWS (Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych) oraz wydzielonych oddziałów i pododdziałów posiadających w swoich strukturach precyzyjne środki rażenia.

O jakich środkach rażenia i pododdziałach mowa? Z załączonych zdjęć wynika, że w ćwiczeniu brały udział trzy rodzaje wyrzutni - K239 Chunmoo, M142 HIMARS oraz Naval Strike Missile (NSM). Wyrzutnie NSM pochodzą z Morskiej Jednostki Rakietowej (MJR), której celem jest ochrona naszej części Bałtyku przed okrętami przeciwnika. Zasięg tych rakiet wynosi blisko 200 km. MJR jest częścią Marynarki Wojennej.

Jeśli zaś chodzi o wyrzutnie M142 HIMARS (polskie oznaczenie Homar-A), to pierwszy (i póki co jedyny) zamówiony dywizjon bojowy został już przekazany w ręce żołnierzy. W 2023 roku 18 wyrzutni M142 HIMARS dostarczono do DAR (dywizjon artylerii rakietowej) w Orzyszu, który wchodził w skład 1. Mazurskiej Brygady Artylerii (16 Dywizja Zmechanizowana). Obecnie jednak wyrzutnie te są podporządkowane pod 1. Brygadę Rakiet.

Jeśli zaś chodzi o K239 Chunmoo (polskie oznaczenie Homar-K), do armii trafiło już prawdopodobnie ok. 40 wyrzutni. Póki co zasiliły one DAR w 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie (18 Dywizja Zmechanizowana) oraz 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa (choć same wyrzutnie stacjonują w pobliskim Olecku). W ćwiczeniu wzięły udział pododdziały z 18. Dywizji Zmechanizowanej.