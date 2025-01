Pojawia się coraz więcej informacji na temat ustaleń, jakie zapadły podczas ostatniego posiedzenia grup kontaktowej do spraw pomocy Ukrainie w Rammstein, a jak się okazuje, w trakcie spotkania ministrów padły też słowa o Polsce. Głos postanowił zabrać niemiecki minister obrony, Boris Pistorius.

Niemieckie wojsko jedzie do Polski

Reklama

Polityk odchodzącego już niemieckiego rządu uznał, iż trzeba zwiększyć ochronę przeciwlotniczą dla dostaw zachodniej broni na Ukrainę, a zrobią to właśnie Niemcy. W tym celu zamierzają ponownie wysłać do Polski baterie rakiet przeciwlotniczych Patriot, które od razu skierują się na wschód naszego kraju. Jak informuje portal deaidua.org, do obsługi wysyłanych do Polski wyrzutni przybędzie również 200 żołnierzy Bundeswehry.

„Oznacza to, że wojska niemieckie realizujące to zadanie wracają do Polski po ponad rocznej przerwie, gdy zostały już tymczasowo rozmieszczone w Zamościu po uderzeniu prawdopodobnie ukraińskiego pocisku przeciwlotniczego 15 listopada 2022 r., w wyniku którego zginęło dwóch obywateli Polski” – podaje deaidua.org.

Wcześniej niemiecka obrona przeciwlotnicza wspomagała nasze siły w ochronie polskiego nieba przez ponad rok, a akcja ta zaczęła się od tragedii w Przewodowie, kiedy to w wyniku upadku rakiety zginęły dwie osoby. Niemieckie baterie przeciwlotniczego mają skupiać się głównie na ochronie lotniska pod Rzeszowem i dołączą tym samym do sił norweskich, które rozstawiły tam już swoje wyrzutnie NASAMS. Ale to nie jedyne wsparcie, jakie zaoferowali Polsce Niemcy.

Luftwaffe wspomoże obronę polskiego nieba

Minister Pistorius zamierza wysłać do nas również pomoc Luftwaffe w postaci samolotu Airbus A330 MRTT, który zapewniać ma możliwość tankowania myśliwców w trakcie lotu. Jego misja w Polsce potrwać ma rok, gdy tymczasem baterie patriotów przebywać będą na terenie naszego kraju sześć miesięcy.

W trakcie spotkania w Rammstein dowiedzieć można było się też o nowym pakiecie wsparcia wojskowego dla walczącej Ukrainy, który ogłosił sekretarz obrony USA, Lloyd Austin. Jak podała agencja DPA, obejmuje on amunicję przeciwlotniczą, amunicję i wsparcie techniczne dla myśliwców F-16 będących na wyposażeniu Sił Powietrznych Ukrainy.