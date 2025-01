5 proc. PKB na wojsko? Kosiniak-Kamysz komentuje wezwanie Trumpa

Niedawno prezydent elekt USA Donald Trump wezwał, by kraje NATO przeznaczały 5 proc. PKB na obronność, co odbiło się szerokich echem w Europie. Zdaniem ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, który udzielił wywiadu dziennikowi "Financial Times", takie wezwanie jest słuszne, choć realizacja celu przez niektóre państwa będzie trudna do osiągnięcia.