"Pierwszy lot polskiego pilota na F35 Husarz. Ten przełomowy moment otwiera nowy rozdział w procesie modernizacji Sił Powietrznych - czytamy w komunikacie MON na portalu X.

"Historyczny moment dla Polski"

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na portalu X, że to moment historyczny dla Polski i niezwykle ważny moment w rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego. "Gratulacje dla całego zespołu wdrażającego te nowoczesne samoloty V generacji Husarz. Jesteśmy z was dumni!” – podkreślił szef resortu obrony.

Kiedy pierwsze maszyny trafią do Polski?

F-35 to pierwszy w polskim lotnictwie samolot wielozadaniowy zaprojektowany tak, by był trudno wykrywalny przez przeciwnika. Polskie Siły Powietrzne mają otrzymać 32 maszyny, które razem z myśliwcami F-16 będą stanowić o sile polskiego lotnictwa bojowego. Obecnie polscy piloci szkolą się w USA. Pierwsze F-35 maja trafić do Polski na początku 2026 r.

Umowę podpisano w 2020

31 stycznia 2020 r. w Dęblinie (woj. lubelskie) polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 32 samolotów F-35A. Kontrakt przewidywał również pakiet logistyczny i szkoleniowy. W pierwszym przewidziano części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej i wyposażenie pilotów, komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego w USA.