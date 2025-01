Dramatyczne chwile nad Alaską

Nowo opublikowane nagranie pokazuje przebieg ostatniej katastrofy amerykańskiego myśliwca F-35. Na filmie widać, jak zaawansowany technologicznie samolot nagle traci kontrolę i wpada w niekontrolowany lot nurkowy. Pilot zdołał się katapultować, zanim maszyna rozbiła się o ziemię. To kolejny incydent, który stawia pod znakiem zapytania niezawodność tej konstrukcji. Szczególnie niepokojący jest fakt, że do wypadku doszło w standardowych warunkach pogodowych, bez żadnego zewnętrznego zagrożenia. Wydarzenia z Alaski pokazują, że nawet rutynowy lot może zakończyć się dramatycznie.

Kosztowne katastrofy F-35

Program F-35 to najbardziej ambitny i najdroższy projekt w historii lotnictwa wojskowego. Amerykański podatnik wydał na niego już ponad 1,7 biliona dolarów, a problemy techniczne wciąż się mnożą. Od 2019 roku doszło do co najmniej siedmiu poważnych incydentów z udziałem tych maszyn. Samoloty nie tylko się rozbijają, ale również tracą kontrolę w locie. Mimo to Pentagon nadal przekonuje swoich sojuszników do zakupu F-35, reklamując go jako "najbardziej niezawodny myśliwiec piątej generacji". Ostatni wypadek miał miejsce na początku 2024 roku, kiedy to F-35 rozbił się krótko po starcie z bazy lotniczej Kirtland.

Eksperci zwracają uwagę na problemy

Seria awaryjnych lądowań i katastrof rodzi poważne pytania o przydatność F-35 w warunkach bojowych. Skoro maszyna zawodzi podczas standardowych lotów treningowych, jak sprawdzi się w realnym konflikcie? To pytanie zadaje sobie coraz więcej ekspertów wojskowych i polityków. Problem jest tym poważniejszy, że wiele krajów sojuszniczych USA zainwestowało znaczące środki w zakup tych myśliwców. Każdy kolejny incydent podważa zaufanie do amerykańskiej konstrukcji i stawia pod znakiem zapytania sens dalszych inwestycji w ten program.

Polska, dążąc do modernizacji swoich sił powietrznych, podpisała w styczniu 2020 roku kontrakt na zakup 32 myśliwców F-35A za 4,6 miliarda dolarów. Pierwsze z tych zaawansowanych samolotów zostały dostarczone polskim pilotom w USA w 2024 roku, a ich obecność w kraju planowana jest na 2026 rok. W sierpniu 2024 roku zaprezentowano pierwszy polski F-35A o nazwie "Husarz".

Katastrofa F-35 na Alasce, zwraca uwagę na wyzwania związane z eksploatacją tych nowoczesnych maszyn. Polska, przygotowując się do wprowadzenia F-35 do służby, powinna uwzględnić doświadczenia innych użytkowników, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej swoich sił powietrznych.