Powszechne szkolenia wojskowe

Pomysł powszechnych szkoleń wojskowych przedstawił w ubiegłym tygodniu w Sejmie premier Donald Tusk. Zapowiedział, że najprawdopodobniej do końca marca zostaną przygotowane propozycje resortu obrony, w jaki sposób będzie funkcjonował model zwiększający liczbę dostępnych szkoleń.

Przewodniczący Platformy Bezpieczeństwa i Obronności Pracodawców RP Tomasz Zakrzewski ocenił, że "powrót do dobrych praktyk, kiedy każdy mężczyzna był wojskowo przeszkolony", jest bardzo dobrym pomysłem.

"W dzisiejszej sytuacji niestety wiąże się to z koniecznością" - stwierdził ekspert organizacji pracodawców.

Pracownicy dopytują o możliwość udziału w szkoleniach

Poinformował, że pracownicy dopytują o możliwość udziału w szkoleniach. "Od firm zrzeszonych w Pracodawcach RP mieliśmy bardzo dużo zapytań i sygnałów, że ich pracownicy pytają się o możliwość odbycia takiego szkolenia w różnych formułach - czy to z zakresu pierwszej pomocy, czy też jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Pojawiły się też pytania o możliwość przeszkolenia strzeleckiego" - powiedział Zakrzewski.

Firmy czekają na szczegóły projektu

Zastrzegł, że pracodawcy czekają na szczegóły tego projektu. "Zakładam, że oficjalne informacje pozyskamy od Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego. Wiemy o tym, że będzie alternatywa w postaci szkoleń jednodniowych, kilkudniowych lub miesięcznych. Premier wspomniał też, że będzie to odpłatne w przypadku opcji jednomiesięcznej" - wskazał ekspert Pracodawców RP.

Bezpłatny czy płatny urlop?

Dodał, że pracodawcy czekają też na informacje o swojej roli w tym przedsięwzięciu. "Chodzi o to, czy pracownik będzie musiał udać się na bezpłatny urlop, czy też płatny. Wiele przedsiębiorstw jest na liście infrastruktury krytycznej kraju i to też jest bardzo istotny element" - zaznaczył Zakrzewski.

Podkreślił, że mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności, więc wszystkie zainteresowane strony powinny usiąść do rozmów i wypracować najlepsze rozwiązanie, by były one z korzyścią zarówno dla państwa, jak i pracodawców i pracowników.

"Chcielibyśmy, żeby nasi pracownicy mieli poczucie, że mają wiedzę, jak się zachować w pewnych sytuacjach, jak zabezpieczyć swoje rodziny i siebie. W ramach tych szkoleń byłoby dobrze przypomnieć też, jak obywatele mają się zachować w przypadku usłyszenia pewnych sygnałów i komunikatów. Poza tym chcemy wiedzieć, jaka będzie nasza, czyli pracodawców, inwestycja w ten program, w jakiej części będziemy partycypować w kosztach tego rozwiązania" - powiedział Zakrzewski.

Zapewnił, że strona pracodawców jest gotowa na rozmowy w tym temacie.

Ekspert: Firmy dadzą sobie radę

Z kolei ekspert rynku pracy, założyciel firmy Personnel Service Krzysztof Inglot wyraził przekonanie, że po zawirowaniach związanych z pandemią covidu, szkolenia wojskowe to przedsięwzięcie, z którym przedsiębiorcy "spokojnie dadzą sobie radę".

"Mamy bardzo sprawną i elastyczną gospodarkę z punktu widzenia umiejętności dostosowania się do sytuacji, a cel dotyczący obronności jest celem najwyższym" - podkreślił.

Ekspert zaznaczył, że choć firmy będą musiały pogodzić szkolenia z bieżącą działalnością, to nie zakłóci to ich funkcjonowania.

"Dużo lepiej niż fabryki włoskie lub hiszpańskie poradziliśmy sobie z covidem i lockdownami, dlatego sprawnie i spokojnie poradzimy sobie też ze szkoleniami, nawet gdyby były częstsze i dłuższe od tego, co usłyszeliśmy w zapowiedziach" - ocenił Inglot.

Premier Tusk zadeklarował, że każdy pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, kto będzie zainteresowany dobrowolnymi szkoleniami wojskowymi, otrzyma "dokładne informacje", w jaki sposób takie szkolenie może odbyć. Ponadto - jak zapowiadali w ostatnich dniach przedstawiciele MON - udział w szkoleniu ma wiązać się z różnymi zachętami i benefitami.

Karolina Kropiwiec (PAP)