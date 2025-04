Polska autostradą dla przemytników broni! Przez nasz kraj znów wieziono ładunek śmierci?

Prawdopodobnie znów przez Polskę przewieziono niebezpieczne materiały wybuchowe. Tym razem obywatel Mołdawii, współpracujący z ukraińskim wywiadem wojskowym, próbował dotrzeć do Rosji z ładunkiem gotowym do przeprowadzenia zamachów. To kolejny sygnał ostrzegawczy dla służb – Polska coraz częściej pojawia się w informacjach o trasach nielegalnego przemytu broni i materiałów wybuchowych.