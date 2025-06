Wiceszefowa MSZ przekazała na briefingu w Warszawie, że do ewakuacji Polaków planowane jest wykorzystanie dwóch maszyn. "Jedna to transport przez Jordanię i druga, którą udało nam się pozyskać czarterowo, najprawdopodobniej przez Szarm el-Szejk, to jest właściwie konwój, który za chwilę wyruszy" - przekazała.

Mościcka-Dendys powiedziała, że pierwszy samolot mający ewakuować Polaków z Izraela wyleci w środę o świcie, a kolejny - w czwartek. "W czwartek konwój (kołowy) ruszy raczej o świcie, a samolot będzie odpowiednio dostosowany do odległości przejazdu, czyli zakładamy, że to może być wczesne popołudnie" - dodała.

Ewakuacja Polaków z Izraela. MSZ: Dwa samoloty ruszyły z Szarm el-Szejk i Ammanu

"Ten samolot z Szarm el-Szejk wystartuje jako pierwszy, ten z Ammanu wystartuje jako drugi, najprawdopodobniej w czwartek rano. Chcemy to połączenie obsłużyć już wojskowym samolotem, dlatego że obserwujemy, że nie ma tak wielu osób chętnych do ewakuacji, jak by się mogło wydawać" - przekazała wiceszefowa MSZ.

Jak zaznaczyła, pierwotnie plan zakładał wynajęcie dwóch dużych maszyn, ale ostatecznie prawdopodobnie przyleci jedna duża maszyna i drugi mniejszy samolot.