MSZ: noc w Iranie i w Izraelu była burzliwa

Rzecznik MSZ podczas sobotniego briefingu poinformował o najnowszych informacjach dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie, wskazując, że "noc w Iranie i w Izraelu była burzliwa".

MSZ: nie ma żadnych informacji o jakichkolwiek stratach, uszczerbku dla Polaków przebywających w Izraelu i Iranie

Zaznaczył jednocześnie, że "nie ma żadnych informacji o jakichkolwiek stratach, uszczerbku dla obywateli polskich przebywających w tych krajach". "Zarówno pracownicy naszej placówki dyplomatycznej w Teheranie, jak i w Tel Awiwie spędzili noc w schronach. Nie ma żadnych zniszczeń, placówki pracują, aczkolwiek oczywiście nie w pełnym zakresie. Wynika to z prowadzonych stanów nadzwyczajnych zarówno w Iranie, jak i w Izraelu" - powiedział Wroński.

MZS: zabiegom polskich placówek dyplomatycznych samolot prezydenta wystartował z Singapuru i przez Egipt ma trafić do Polski

Poinformował ponadto, że dzięki "zabiegom polskich placówek dyplomatycznych samolot prezydenta wystartował z Singapuru i przez Egipt ma trafić do Polski".

Wroński przekazał, że obecnie w systemie Odyseusz w Izraelu zarejestrowanych jest 219 osób. "Ta liczba wzrosła, wcześniej było chyba 64" - zauważył. Jak dodał, w Iranie jest to obecnie 13 osób. "Nasze placówki informują i badają możliwości, w jaki sposób można opuścić te kraje" - powiedział.

MON: wojsko jest gotowe do wszelakich działań

Otrzymaliśmy informacje z Ministerstwa Obrony Narodowej, że wojsko jest gotowe do wszelakich działań - powiedział w sobotę rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński na briefingu nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie. Obecnie nikt nie mówi o ewakuacji Polaków; są możliwości wyjazdu - dodał.

Przestrzeń powietrzna nad Izraelem i Iranem jest zamknięta

Wroński zwrócił uwagę, że obecnie przestrzeń powietrzna nad Izraelem i Iranem jest zamknięta, natomiast otwarta jest przestrzeń powietrzna nad Jordanią. "Nie wiemy, jak długo to potrwa. W Jordanii jest jedna grupa turystyczna. Mam nadzieję, że uda im się w miarę szybko i sprawnie opuścić tamten teren" - powiedział.

Dodał, że "jeśli przestrzeń powietrzna nad Izraelem i nad Iranem jest zamknięta, latają pociski i rakiety, to trudno zacząć rozmowę na temat tego rodzaju ewakuacji". Wskazał jednak, że są możliwości opuszczenia tych miejsc drogą lądową. "W Iranie jest to granica z Turcją, granica z Armenią. Natomiast w Izraelu oczywiście też badamy takie możliwości na przejściach lądowych, do Jordanii na przejściach morskich" - przekazał.

Zapytany o polskich obywateli przebywających w regionie objętym konfliktem rzecznik MSZ odpowiedział, że nikt nie mówi o ewakuacji.

"Są możliwości wyjazdu. Jeśli jest grupa turystyczna, wycieczkę zorganizowało biuro podróży, to biuro podróży ma zawartą umowę z liniami lotniczymi. To biuro podróży jest ubezpieczone, więc (...) również odpowiada za przywóz turystów" - zaznaczył.

MSZ dementuje doniesienia o ewakuacji ambasady USA z Teheranu

Rzecznik zaprzeczył również informacjom, jakoby ambasada Stanów Zjednoczonych została ewakuowana z Teheranu. "Proszę nie wierzyć w różnorodne informacje, które się tam pojawiają" - dodał.

Wroński prosił także, by przebywający na tych terenach polscy obywatele kontaktowali się z polskimi placówkami, gdyż "tam są prawdziwe informacje".

Przekazał, że w sobotę rano odbyło się spotkanie w Centrum Operacyjnym pod przewodnictwem wiceminister Henryki Mościckiej-Dendys, na którym ambasadorowie przedstawili sytuację w Iranie i w Izraelu. "Pracownicy polskiej ambasady są bezpieczni" - zapewnił Wroński.

MSZ: Polska nie jest w zasięgu rakiet

"Z tego, co wiem, Polska nie jest w zasięgu rakiet" - dodał rzecznik MSZ.