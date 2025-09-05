Strefa buforowa na granicy z Białorusią

„Utrzymanie strefy buforowej jest konieczne w związku z rosnącą presją migracyjną ze strony Białorusi. Granica polsko-białoruska, której szczelność wynosi blisko 98 proc., jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i całej Unii Europejskiej” - powiedział cytowany w komunikacie szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Przedłużenie obowiązywania o kolejne 90 dni strefy buforowej przy granicy z Białorusią zostało wprowadzone rozporządzeniem MSWiA. Zgodnie z dokumentem, obszar strefy objętej zakazem się nie zmieni. Zakaz ma obowiązywać od 6 września.

Strefa objęta zakazem przebywania, tak jak ostatnio, będzie obejmowała odcinek granicy o długości 78,29 km, położony w zasięgu terytorialnym placówek SG w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

Na odcinku 59,24 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Na odcinku 15,26 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody strefa jest szersza i wynosi ok. 2 km, a na odcinku ok. 3,79 km jej szerokość w głąb kraju to ok. 4 km.

Ataki na żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zwrócono uwagę, że białoruskie służby państwowe aktywnie współuczestniczą w atakach na żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. „Odnotowywane są liczne przypadki bezpośrednich ataków ze strony przedstawicieli służb białoruskich poprzez celowanie z broni palnej, rzucanie kamieniami w służby polskie obecne na linii granicy, oślepianie laserami, czy też silnym światłem stroboskopowym i uniemożliwianie w ten sposób zapobiegania próbom nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów” - napisano.

Dodano, że takie działania niosą ze sobą bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP wykonujących zadania służbowe na granicy oraz osób postronnych.

Statystyki nielegalnych przekroczeń granicy

Jak podało MSWiA, w ostatnich miesiącach liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią niemal się podwoiła, w porównaniu do ubiegłego roku. Od czerwca do sierpnia 2025 r. Straż Graniczna odnotowała prawie 13,8 tys. takich przypadków. W takim samym okresie ubiegłego roku było ich 7,5 tys. To wzrost o 83 proc.

W sierpniu tego roku Straż Graniczna zarejestrowała ponad 5,4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W sierpniu 2024 r. było ich niespełna 2,3 tys. Oznacza to, że w 2025 r. liczba ta wzrosła blisko 2,5 razy.

Zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i dotyczy obszaru przylegającego do granicy polsko-białoruskiej.