Polska nie ulegnie prowokacjom Rosji

Szef MON, przedstawiając w Sejmie informację o niedawnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, podkreślił, że „Polska nie ulegnie rosyjskim prowokacjom”. - Polska będzie odpowiadać na akty agresji i dezinformacji. Polska zwycięży - powiedział.

Polska liderem w NATO w wydatkach na obronność

- Jesteśmy absolutnym liderem i w planach, ale jak pokazują statystyki NATO, i w wykonaniu budżetu. Środki (z unijnego programu) SAFE pozwolą na dużo tańsze zabezpieczenie finansowe niż kiedykolwiek w historii. Budżet na przyszły rok jest trzy razy większy niż w 2022 roku - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Sojusz polsko-amerykański

Dodał, że sojusz polsko-amerykański jest tak silny, ponieważ Polska pierwsza odpowiedziała na wezwanie do wydawania 5 proc. PKB na obronność.

Szef MON mówił m.in. o stworzeniu wojsk dronowych oraz modernizacji sprzętu wojskowego. - To jest np. wielki kontrakt na modernizację F-16 z tego uzbrojenia na poziomie blok 52 do 72, gdzie mamy już zupełnie inny system obrazowania zbliżony do F-ów 35. Ten kontrakt będzie wykonywany w polskich zakładach zbrojeniowych, zakładach lotniczych w Bydgoszczy - podkreślił.

Modernizacja i rozwój sił zbrojnych

Dodał, że samoloty FA-50 będą mogły być używane nie tylko jako maszyny szkoleniowe, ale jako bojowe. Przypomniał też o zakupie śmigłowców Apache, które współpracują z czołgami Abrams i samolotami F-35 oraz z dronami.

Mówił też o znaczeniu obrony cywilnej i ochrony ludności, wskazał, że największe rezerwy są właśnie w zakresie szkoleń dronowych. - Nie wszyscy wstąpią do wojska, ale każdy, kto będzie miał takie umiejętności, certyfikowane, wspierane przez działania obrony cywilnej, będzie mógł pomagać w trudnych momentach, w momentach zagrożenia - dodał szef MON.