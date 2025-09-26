Lot Antonova An-124-100 "Rusłan" nad Polską można było śledzić na żywo na stronie Flightradar24. Jego obecność na lotniskach zawsze wiąże się z dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było tym razem. W szczytowym momencie nad przelotem ukraińskiego giganta czuwało w sieci ponad 5 tys. internautów.

Reklama

Antonov An-124-100 przyleciał do Polski. Największy samolot na świecie wylądował w Lublinie

Antonov An-124-100 "Rusłan" pojawił się nad Polską w piątek, 26 września. Do Lublina przyleciał z Werony (Włochy). Nie wiadomo, co maszyna przewoziła na pokładzie. Biorąc pod uwagę jednak miejsce lądowania, można założyć, że kursy An-124-100 mają związek z transportem sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Samolot miał włączony transponder, dzięki któremu było go widać na radarach, jednak jego lot był nieco "tajemniczy" ze względu na brak sygnału wywoławczego.

Antonov An-124-100 "Rusłan" to największy samolot transportowy na świecie. Po raz pierwszy wzbił się w powietrze 24 grudnia 1982 roku. Maszyna została zaprojektowana w radzieckim biurze konstrukcyjnym Antonova z myślą o przewozie wyjątkowo ciężkich i wielkogabarytowych ładunków na dalekie dystanse. W latach 80. i 90. XX wieku odegrała kluczową rolę zarówno w ZSRR, jak i w późniejszej Federacji Rosyjskiej, wspierając transport strategiczny dla wojska oraz gospodarki cywilnej.

Gigantyczny samolot transportowy An-124-100 nad Polską. Ma niesamowite możliwości

An-124 ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 73,3 m, długość 68,96 m oraz wysokość 20,78 m. Wyposażony w cztery silniki turbowentylatorowe Progress D-18T, An-124 rozwija prędkość przelotową do 865 km/h. Jego zasięg wynosi aż 11,5 tys. km, co pozwala na realizację dalekosiężnych misji transportowych. Samolot ten ma także imponujący udźwig wynoszący do 150 ton, a dzięki wbudowanemu dźwigowi o udźwigu 30 ton, załadunek i rozładunek ciężkich towarów jest ułatwiony. Ważną cechą An-124 jest jego zdolność do lądowania na nieprzygotowanych lotniskach, co zwiększa jego wszechstronność operacyjną.

Źródło: Flightradar24