Koalicja Obywatelska liderem

Z badania OGB wynika, że KO może liczyć na poparcie 38,12 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowało się PiS z wynikiem 29,81 proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało 15,5 proc. badanych.

Ostatnia partia, która dostałaby się do Sejmu

Ostatnią partią, która dostałaby się do Sejmu, jest Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 6,02 proc. badanych.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się: Nowa Lewica (4,13 proc.), PSL (2,78 proc.), Razem (2,03 proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc.).

OGB przeprowadził też badanie w wariancie wspólnego startu obecnej koalicji rządzącej. Wówczas obóz rządzący (KO, NL, PSL i Polska 2050) mógłby liczyć na 46,73 proc. poparcia.

Natomiast PiS otrzymałoby 28,7 proc. głosów, Konfederacja - 16,54 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 5,84 proc., a Razem - 2,19 proc.

Badanie OGB dla portalu stan360 przeprowadzono metodą CATI w dniach 15-22 października br., na grupie 1000 respondentów.