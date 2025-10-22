Ogólna ocena sytuacji w kraju

Miesiąc wcześniej – w pierwszej połowie września – 31 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 44 proc. było przeciwnego zdania. Poglądu na ten temat nie miało 25 proc.

Reklama

Stosunkowo często zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju wyrażają: mężczyźni, mieszkańcy miast od 100 tys. do 499 tys. mieszkańców, respondenci o najwyższych dochodach per capita wynoszących co najmniej 6 tys. zł i badani deklarujący dobre warunki materialne swoich gospodarstw domowych.

W grupach społeczno-zawodowych zadowolenie deklarują pracownicy usług i pracujący na własny rachunek, praktykujący religijnie rzadko lub wcale, osoby identyfikujące się z lewicą i zwolennicy Koalicji Obywatelskiej.

Z kolei niezadowolenie z kierunku zmian zachodzących w Polsce stosunkowo często wyrażają: osoby w wieku 45-54 lata, mieszkańcy wsi i najmniejszych miast, badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym lub gimnazjalnym, osoby o dochodach per capita do 1999 zł, źle oceniające warunki materialne swoich gospodarstw domowych.

Niezadowolenie wyrażają także praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu, badani utożsamiający się z prawicą, sympatycy Konfederacji Korony Polskiej, a w dalszej kolejności – Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Prognozy co do kierunku zmian w kraju

16 proc. badanych (w stosunku do września spadek o 2 p. proc.) prognozuje, że sytuacja poprawi się. 43 proc. uważa, że się nie zmieni (wzrost o 1 p. proc.). 31 proc. sądzi, że sytuacja pogorszy się (wzrost o 3 p. proc.). 10 proc. nie ma na ten temat zdania (spadek o 1 p. proc.).

Ocena sytuacji politycznej

W ciągu ostatnich tygodni prawie nie zmieniło się postrzeganie sytuacji politycznej. W ocenie 12 proc. jest ona dobra (wzrost o 1 p. proc.). 40 proc. ocenia, że nie jest ona ani dobra, ani zła (tyle samo co we wrześniu). Zdaniem 42 proc. jest zła (wzrost o 1 p. proc.). 6 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 p. proc.).

We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych niezadowolenie z sytuacji politycznej przeważa nad zadowoleniem. Względną równowagę ocen negatywnych i pozytywnych odnotowano jedynie wśród popierających Koalicję Obywatelską.

Relatywnie duży krytycyzm w postrzeganiu sytuacji politycznej wyrażają: mężczyźni, mieszkańcy wsi oraz mniejszych miast liczących do 99 tys. ludności, badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym, ankietowani o dochodach na osobę w gospodarstwie domowym do 3999 zł, osoby niezadowolone z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych.

W grupach społeczno-zawodowych krytycyzm wyrażają przedstawiciele średniego personelu, technicy, robotnicy wykwalifikowani, badani zajmujący się domem, praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu, utożsamiający się z prawicą, a w potencjalnych elektoratach – zwolennicy Konfederacji Korony Polskiej.

51 proc. badanych uważa, że sytuacja polityczna w kraju w ciągu najbliższego roku nie zmieni się (wzrost o 2 p. proc.), 25 proc. obawia się pogorszenia (spadek o 1 p. proc.), 13 proc. oczekuje poprawy (spadek o 2 p. proc.). 11 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii (wzrost o 1 p. proc.).

Ocena sytuacji gospodarczej

Po poprawie w ubiegłym miesiącu oceny sytuacji gospodarczej w październiku ocena znów się pogorszyła. 29 proc. badanych wyraziło przekonanie, że jest ona zła (wzrost o 5 p. proc.). 34 proc. uważa, że jest dobra (spadek o 2 p. proc.), a 33 proc., że jest przeciętna (spadek o 4 p. proc.). 5 proc. nie ma zdania (tyle samo co we wrześniu).

Relatywnie wysokie odsetki niezadowolonych z sytuacji gospodarczej w Polsce odnotowano wśród: mieszkańców wsi, osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, badanych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach per capita – do 1999 zł, niezadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu, respondentów identyfikujących się z prawicą oraz popierających Konfederację Korony Polskiej.

46 proc. badanych uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce w perspektywie roku się nie zmieni (tyle samo co we wrześniu). 20 proc. liczy na jej poprawę (spadek o 3 p. proc.), 24 proc. obawia się pogorszenia (wzrost o 1 p. proc.). 9 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii (tyle samo co we wrześniu).

Po odnotowanym w ubiegłym miesiącu wzroście w październiku nastąpił spadek odsetka zadowolonych z poziomu życia swojego i swojej rodziny. W pierwszej połowie października 64 proc. badanych było zadowolonych (spadek o 3 p. proc.). 32 proc. ocenia go przeciętnie (wzrost o 4 p. proc.). 4 proc. respondentów wyraża w tym obszarze niezadowolenie (spadek o 1 p. proc.).

Ocena poziomu życia

61 proc. jest zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (spadek o 3 p. proc.). 4 proc. jest niezadowolonych (spadek o 2 p. proc.). 35 proc. postrzega je jako przeciętne (wzrost o 5 p. proc.).

Stosunkowo dobrze na temat poziomu życia własnej rodziny oraz warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego częściej wypowiadają się: badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, najmłodsi respondenci – w wieku 18-24 lata, jeśli chodzi o poziom życia, a w przypadku warunków materialnych gospodarstw domowych – osoby w wieku 35-44 lata, mieszkańcy największych miast, mieszkańcy dużych miast, absolwenci wyższych uczelni, identyfikujący się z lewicą.

20 proc. przewiduje poprawę poziomu życia swojej rodziny (wzrost o 3 p. proc.), 56 proc. uważa, że nic się nie zmieni (spadek o 4 p. proc.), 13 proc. wieszczy pogorszenie (wzrost o 1 p. proc.). Zdania nie ma 11 proc. badanych (tyle samo co we wrześniu).

17 proc. przewiduje poprawę warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (spadek o 2 p. proc.), 68 proc. nie prognozuje zmian (wzrost o 2 p. proc.), 15 proc. sądzi, że się one pogorszą (tyle samo co we wrześniu).

Badanie zrealizowano od 2 do 13 października 2025 r. na próbie liczącej 901 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 61,2 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 22,5 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 16,3 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.