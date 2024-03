Komisja zbierze się w środę 3 kwietnia. Jak przekazał Szczerba, przesłuchani zostaną Krzysztof Drynda, który był prezesem PAIH w latach 2021-2022 i Paweł Kurtasz, w lutym br. odwołany z funkcji prezesa Agencji.

Reklama

Afera z informatykami

Szef komisji zaznaczył, że są to osoby odpowiedzialne za program Poland.Business Harbour, który zakładał uproszczoną procedurę wizową dla specjalistów IT, startupów i firm, bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Szczerba zaznaczył, że początkowo program był skierowany do obywateli Białorusi, później „w niewyjaśniony sposób" został rozszerzony na obywateli pięciu krajów, w tym Federacji Rosyjskiej, a "w ostatniej odsłonie na cały świat".

Reklama

Dodał, że w trakcie funkcjonowania programu zostało wydanych ponad 90 tys. wiz dla obcokrajowców, jednak Straż Graniczna potwierdziła przyjazd tylko 13 tys. "Pytanie, co się stało z tymi ludźmi. Bardzo często wydawano wizy dla osób, które wcześniej dostawały odmowy w innych krajach, Gruzji, Armenii czy Turcji” – powiedział Szczerba.

Dodał, że służby specjalne alarmowały, że może to być kanał przerzutu agentury rosyjskiej na teren Polski i krajów NATO w okresie prowadzonych przez Rosję działań wojennych. Przekazał też, że komisja dysponuje materiałami z PAIH zabezpieczonymi przez CBA.

Kto jeszcze będzie zeznawać?

Szef komisji poinformował, że komisja ma do przesłuchania jeszcze ok. 20 świadków. Dodał, że nie wszyscy muszą zostać wezwani, jeśli komisja uzna, że uzyskała już wystarczającą wiedzę.

Jak podał, zakończenie prac komisji jest planowane na przełom czerwca i lipca, a ostatnim świadkiem ma być prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Pod koniec stycznia br. program Poland. Business Harbour został zawieszony. Pod koniec lutego rzecznik PAIH Marcin Graczyk przekazał, że w agencji trwa kontrola CBA na zlecenie sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej. (PAP)