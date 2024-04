Według sondażu exit poll Ipsos, Rafał Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy z wynikiem 59,8 proc.

Trzaskowski ocenił, że ten wynik to wielka radość i wzruszenie. "Dla chłopaka, który urodził się w Warszawie i tutaj wychował to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje" - podkreślił.

Reklama

Podziękował wszystkim warszawiakom i wyraził nadzieję, że ich nie zawiedzie, podziękował też premierowi Donaldowi Tuskowi za wsparcie.

"Ta droga - do tego, żeby demokracja była w Polsce naprawdę silna, żeby mieć absolutną pewność, że populiści spod znaku PiS-u już nie wrócą nigdy do władzy - wcale nie będzie prosta (...). Ten kolejny krok na tej drodze został zrobiony i jestem przekonany, że przed nami kolejne, dlatego, że absolutnie musimy wygrywać wybory po to, żeby pokazać, że cała Polska naprawdę jest otwarta, tolerancyjna, uśmiechnięta, jest europejska" - powiedział Trzaskowski.

Reklama

autor: Karol Kostrzewa, Karolina Mózgowiec