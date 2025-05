Wybory prezydenckie 2025! Zestawienie afer i kontrowersji.

W czasie kampanii wyborczej łatwo wpaść w pułapkę własnej bańki informacyjnej. Śledzimy tylko „swoje” media, słuchamy „swoich” komentatorów, a kandydatów oceniamy raczej przez pryzmat emocji niż faktów. Tymczasem warto choć raz spróbować spojrzeć na obu głównych pretendentów do prezydentury, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, także oczami tej drugiej strony sceny politycznej. Nie po to, by się zgadzać, ale po to, by świadomie dokonać wyboru. Pomóc może nasze krótkie i mamy nadzieję ze bezstronne zestawienie medialnych afer i kontrowersji dotyczących obu kandydatów.