PKW: Karol Nawrocki wygrywa prezydencką II turę z minimalną przewagą! Trzaskowski tuż za nim

Państwowa Komisja Wyborcza 2 czerwca br. ogłosiła wyniki II tury wyborów prezydenckich - podała, że popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów i został wybrany na prezydenta, zaś kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.

Reklama

W badaniu zadano respondentom pytanie "Z której strony, Pana/i zdaniem, będzie większa gotowość na współpracę pomiędzy rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim?"

Czy współpraca Tuska z Nawrockim skończy się konfliktem? Co myślą naprawdę Polacy?

Największa grupa badanych (37 proc.) oceniła, że gotowość do współpracy będzie mała zarówno za strony rządu, jak i prezydenta. 18 proc. respondentów stwierdziło, że większą gotowość do współpracy będzie miał rząd, a 19 proc. postawiło na prezydenta.

Optymistyczną wizję kooperacji prezydenta i rządu ma 5 proc. ankietowanych. Ich zdaniem gotowość do współpracy będzie równie duża z obu stron.

Zdecydowanie większa liczba ankietowanych, bo aż 21 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Młodzi Polacy sceptyczni wobec współpracy Tuska i Nawrockiego

Jak wynika z badania, najbardziej krytyczni wobec współpracy rządu z prezydentem są najmłodsi respondenci (18-29 lat) - 45 proc. z nich uważa, że mają oni niewielką wolę współpracy.

Niemal połowa elektoratu Prawa i Sprawiedliwości (45 proc.) twierdzi, że popierany przez to ugrupowanie w czasie kampanii Karol Nawrocki będzie bardziej nastawiony na współpracę.

Zaś 46 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej jest zdania, że to rząd Donalda Tuska wykaże większą wolę współdziałania z nowym prezydentem. Co ciekawe, kolejne 41 proc. głosujących na KO twierdzi, że obie strony będą miały niewielką chęć do kooperacji.

Niemal połowa wyborców Konfederacji (47 proc.) widzi po obu stronach niewielką wolę do dialogu. Z kolei 26 proc. stawia w tej kwestii na prezydenta, a 11 proc. - na rząd.

Badanie Opinia24 dla RMF FM zostało zrealizowane w dniach 9-12 czerwca techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI). Wzięły w nim udział 1003 pełnoletnie osoby.