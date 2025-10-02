Spadek poparcia dla liderów

Jak wskazuje portal, w zestawieniu z wrześniowym sondażem poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 2,3 punkty procentowe. Poparcie dla Prawa i sprawiedliwości zmalało zaś o 2,2 pkt proc.

Reklama

Reklama

Konfederacja zyskuje

Na trzecim miejscu w sondażu poparcia uplasowała się Konfederacja z poparciem wśród 14,7 proc. respondentów. Oznacza to wzrost poparcia dla partii o 0,9 pkt proc. w porównaniu z wrześniowym sondażem.

Czwarte miejsce Lewica

Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą swój głos oddałoby 7 procent ankietowanych (wzrost poparcia o 0,2 pkt proc. względem wrześniowego sondażu) , a piąte miejsce – Polskie Stronnictwo Ludowe, na które wskazało 4,7 procent badanych (wzrost o 0,9 pkt proc.).

Pozostali w tyle

Na pozostałych miejscach znalazły się następujące partie: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,1 proc.); Partia Razem (2,2, proc.); Polska 2050 (2 proc.).

Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 26-28 września 2025 roku na próbie N=1000.