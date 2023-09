Fundacja Noblowska w Sztokholmie poinformowała w piątek o podwyższeniu do historycznego poziomu wartości Nagrody Nobla - z 10 mln do 11 mln koron (ok. 920 tys. euro) w każdej z sześciu dziedzin. Nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla zostaną ogłoszone na początku października.

Olga Tokarczuk w 2019 roku otrzymała 9 mln koron Jak wyjaśniono w komunikacie, podwyżka jest możliwa dzięki dobrej kondycji założonego przez Alfreda Nobla funduszu, którym zarządza fundacja. Kapitał jest pomnażany poprzez m.in. obligacje oraz inwestycje na giełdach papierów wartościowych.

Olga Tokarczuk w 2019 roku otrzymała 9 mln koron Na decyzję wpływ miała jednak inflacja oraz niska wartość korony szwedzkiej wobec euro oraz dolara. W przeliczeniu na te waluty tegoroczni nobliści mogliby otrzymać mniej pieniędzy niż ich poprzednicy.

W przeszłości Fundacja Noblowska kilkukrotnie zmieniała wartość Nagrody Nobla. W 2012 roku kryzys finansowy w UE przyczynił się do zmniejszenia funduszu Fundacji Noblowskiej i konieczności zmniejszenia kwoty nagrody z 10 mln koron do 8 mln koron. Laureatka literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk w 2019 roku otrzymała 9 mln koron. MSZ Ukrainy protestuje przeciw ambasadorom Rosji i Białorusi na ceremonii wręczenia Nagród Nobla Zobacz również Nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla zostaną ogłoszone w dniach 2-9 października w Sztokholmie (z medycyny, fizyki, chemii, literatury, ekonomii) oraz Oslo (Pokojowa Nagroda Nobla). Nagroda Nobla to również złoty medal noblowski oraz kaligrafowany dyplom. Ze Sztokholmu Daniel Zyśk