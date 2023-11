11 listopada to dzień, kiedy obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie tego dnia, w 1918 roku, Polska odzyskała suwerenność i niepodległość po latach zaborów. W tym roku już po raz czternasty odbędzie się Marsz Niepodległości w Warszawie. Co warto wiedzieć o nadchodzących uroczystościach?

Marsz Niepodległości wyruszy 11 listopada 2023 roku o godzinie 14:00. Uczestnicy zgromadzą się na Rondzie im. Romana Dmowskiego, aby wspólnie uczcić 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Start marszu zostanie poprzedzony odśpiewaniem hymnu narodowego i okolicznościowymi przemówieniami.

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy przejdą trasą, która prowadzić będzie przez centralne ulice miasta. Marsz podąża Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego oraz ulicą Wał Miedzeszyński, by następnie skierować się w stronę błoni Stadionu Narodowego na ulicy Siwca. Zakończenie marszu planowane jest około godziny 16:30 na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie odbędą się kolejne przemówienia. Organizatorzy zapowiadają także imprezy towarzyszące, które potrwają do późnych godzin wieczornych.

33. Bieg Niepodległości

Tego samego dnia odbędzie się 33. Bieg Niepodległości na 10 km. Zapisy są otwarte do dnia poprzedzającego wydarzenie, a start głównego biegu odbędzie się o godzinie 11:11.

Marsz Niepodległości 2023 - utrudnienia w ruchu

W związku z uroczystością należy spodziewać się tymczasowych zmian w organizacji ruchu w centrum Warszawy. W godzinach od 10:00 do 20:00 możliwe są czasowe zamknięcia niektórych arterii miasta. Również Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zmianach w kursowaniu środków publicznego transportu, dlatego rekomendowane jest śledzenie aktualnych komunikatów w dniu świątecznym.

Zuzanna Kwiecień

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję