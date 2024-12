Polska prezydencja w UE

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk odniósł się w czwartek w TVP Info do pytania, czy w związku z rozpoczynającą się od 1 stycznia 2025 r. prezydencją Polski w Unii Europejskiej nie będzie już zmiany czasu z letniego na zimowy. PSL, z którego wywodzi się minister, postuluje od dłuższego czasu wprowadzenie takiego rozwiązania.

"Bardzo chcielibyśmy" - przyznał Paszyk. "Ten temat umieściliśmy na agendzie polskiej prezydencji. Uznajemy, że jest bardzo ważny. Teraz odpowiednie działania będą temu służyły" - poinformował Paszyk.

"W ciągu pół roku jest do przeprowadzenia"

Dopytywany był, czy jest to stanowisko całego rządu. "Uznajemy to jako ważny temat społeczny, gospodarczy. Możliwości, które stwarza nam prezydencja, dają dobrą sposobność do przekonania naszych partnerów, aby to zostało przez instytucje europejskie przeprowadzone. To się w pewnym momencie tam zatrzymało. Parlament Europejski zrobił swoje, Komisja Europejska się wypowiedziała. Dzisiaj musimy ten proces dokończyć" - stwierdził Paszyk. Zapewnił, że taki proces decyzyjny "w ciągu pół roku jest do przeprowadzenia".

Już raz była szansa na likwidację zmiany czasu

W 2018 r. pojawiła się szansa na odejście od przestawiania zegarków co pół roku. Komisja Europejska pod wodzą poprzednika Ursuli von der Leyen, Jean-Claude'a Junckera, zaproponowała zniesienie zmiany czasu. Propozycję tę poparł Parlament Europejski, ale sprawa utknęła w Radzie UE.

Po raz ostatni Rada UE zajmowała się kwestią w 2019 r. Od tamtej pory stolice nie powróciły jednak do tematu. Trudności wiążą się z tym, że kraje muszą porozumieć się między sobą i skoordynować, przy którym czasie chcą zostać. Obawy ma także biznes, zwłaszcza sektor lotniczy, który ma ustalone kalendarze na kilka lat do przodu. (PAP)