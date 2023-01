Film science-fiction wygenerował 63,4 mln dol. ze sprzedaży biletów w USA w ciągu pierwszych trzech dni weekendu noworocznego, wynika z szacunków Disneya z niedzieli. Od premiery 16 grudnia na całym świecie zarobił 1,38 mld dol.

To stawia film Disneya na dobrej drodze do przekroczenia poziomu 1,49 mld dol. sprzedaży uzyskanego przez "Top Gun: Maverick" firmy Paramount Global, obecnie najbardziej dochodowego filmu wydanego w 2022 roku. Oba studia mają powody do przechwalania się. Film o pilocie myśliwca z Tomem Cruisem w roli głównej zarobił najwięcej pieniędzy w amerykańskich kinach w ciągu roku, podczas gdy druga część Avatara przebija go na arenie międzynarodowej.

Weekendowy występ pokazuje niezwykłą siłę franczyzy Avatara. „Istota wody” nie miała nawet jednego z trzech największych krajowych otwarć w 2022 roku. Jego poprzednik Avatar z 2009 roku również zaczął powoli, ale ostatecznie zarobił na biletach rekordową kwotę 2,92 mld dol.

Efekty wizualne i wykorzystanie nowatorskich technologii wyświetlania 3D były zaletą obu filmów. Filmy z awatarami wykorzystują rzeczywiste ruchy aktorów grających członków rdzennej humanoidalnej rasy Na'vi przekształcające je w animację filmową. Wykorzystanie tej technologii spwodowało, że jest to jeden z najdroższych filmów, jakie kiedykolwiek wyprodukowano.

„Istota wody” jest prawdopodobnie na dobrej drodze do osiągnięcia przynajmniej rentowności finansowej, co jest niezłym osiągnięciem, biorąc pod uwagę wysokie koszty produkcji. To dobrze wróży kontynuacji serii, które Disney zaplanował dla franczyzy do 2028 roku. Gigant rozrywki z Burbank w Kalifornii nabył prawa do filmów Jamesa Camerona w ramach przejęcia 20th Century Fox za 71 mld dol. w 2019 roku.

Mimo kilku mocnych pozycji kina i tak miały kiepski rok w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Według szacunków Comscore sprzedaż kasowa w Ameryce Północnej osiągnęła w 2022 roku około 7,46 mld dol., znacznie mniej niż 11,4 mld dol. z 2019 roku.