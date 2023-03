Trafiło na „Wojnę i dziedzictwo”. To nie jest część zasadniczego korpusu badań prof. Nowaka, czyli monumentalnych „Dziejów Polski” wydawanych przez Białego Kruka od 2014 r. W tamtym cyklu krakowski historyk doszedł dotąd do XVII w. Ostatni, piąty tom ukazał się w 2021 r.

Reklama

„Wojna i dziedzictwo” to w gruncie rzeczy zbiór tekstów publicystycznych. Jest też kilka tekstów starszych, np. z połowy lat 90. Powiem szczerze, że trzeba dużo dobrej woli, by znaleźć do tego wszystkiego czytelny klucz. Prawdopodobnie chodzi o dwie wojny. Z jednej strony tę, która toczy się od roku za naszą wschodnią granicą i jest starciem od lat przewidywanym przez intelektualistów takich jak Andrzej Nowak. Z drugiej strony jest nasza, polska wojna – wewnętrzna. Spór o Polskę, którego autor nie obserwuje bynajmniej z dystansu. Przeciwnie, Nowak jest w nim ważnym głosem i opowiada się jednoznacznie po stronie propozycji formułowanej przez tzw. prawicę.

CAŁY TEKST W WEEKENDOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP