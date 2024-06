Dwudniowe zawody były dla setek młodych adeptów lekkiej atletyki szansą na przeżycie wielkiej sportowej przygody. Wyjątkowa atmosfera, rywalizacja oraz możliwość spotkania gwiazd dla wielu z nich była pierwszym zetknięciem z ogromną i przeprowadzaną na wysokim poziomie organizacyjnym imprezą. Jak zauważał podczas weekendowych zawodów wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara projekt nadal się rozwija, a jego niegdysiejsi uczestnicy dziś szykują się do olimpijskiego startu w Paryżu.

– W tym roku przekroczyliśmy barierę miliona uczestników projektu Lekkoatletyka dla każdego. Jego podstawową funkcją jest oczywiście upowszechnianie, ale jak się okazuje skutkiem ubocznym, pozytywnym skutkiem, jest to, że wiele z tych osób pozostaje w sporcie. Pia Skrzyszowska, czy Klaudia Kazimierska to takie dobre przykłady. One są już olimpijkami, mają minima na Paryż. Zaczynały swoją przygodę na zajęciach LDK, a za chwilę może pobiegną w finałach olimpijskich – mówi Sebastian Chmara. Od dekady projekt wspiera Nestle Polska.

We Włocławku młodych uczestników finału dopingowali nie tylko koledzy, czy trenerzy, ale też wielkie sławy lekkiej atletyki. Na Kujawy przyjechał między innymi czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Podkreślał on znaczenie takich zawodów oraz ich wpływ na dalszy sportowy rozwój uczestników.

– Dzieci przyjechały tutaj z całej Polski. Spotkały rówieśników i rywali. Dotykają miejsca, tartanu, na którym odbywały się mistrzostwa Polski. Są niesamowicie zainspirowane. Poprzez taki przykład budujemy wyobraźnię. Na stadionie jest podium, na które każdy może wejść i dostąpić zaszczytu jak wielcy mistrzowie – podkreślał Robert Korzeniowski.

Wybitny chodziarz przyznawał też, że w myśli idei #zacznijodlekkiej przeprowadzanie takich wydarzeń ma zachęcać do uczestnictwa w zajęciach programu Lekkoatletyka dla Każdego oraz mobilizować do dalszej pracy w sporcie.

– Celem program jest edukacja poprzez sport. To pozwala lepiej sprawować się w życiu, mieć dobre zachowania społeczne i być świadomym diety, higieny życia – przypomina Korzeniowski.

Dla samych uczestników start we Włocławku był zwieńczeniem wielomiesięcznych treningów i przygotowań, które odbywali w ramach prowadzonych w całym kraju. Start na profesjonalnym stadionie i imprezie, której oprawa nie odbiegała od seniorskich mistrzostw Polski, czy wielkich mityngów była dla nich wielkim przeżyciem.

– Była fajna atmosfera, wszystko było nieprzewidywalne i był ten dreszcz emocji – mówił po zawodach jeden z ich uczestników Filip Kuśmierczyk z Łosic.

Ogólnopolski Finał Lekkoatletyka dla Każdego! Nestle Cup Włocławek 2024 odbył się 22 i 23 czerwca. Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Lekkiej Atletyki. Sponsorami Nestle oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Współorganizatorami i partnerami zostały miasto Włocławek, LKS Vectra Włocławek oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.