Nowy program edukacyjno-turystyczny w Wielkopolsce

Samorząd Województwa Wielkopolskiego uruchamia od 2026 roku program „Wielkopolska z klasą”, skierowany do gmin, powiatów i miast prowadzących szkoły podstawowe. Jego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez jednodniowe wycieczki szkolne do najciekawszych historycznych, kulturowych i przyrodniczych miejsc w regionie.

Jak podkreśla Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, program ma umożliwić uczniom odkrywanie walorów regionu:

– Chcemy, aby młodzi mieszkańcy mieli możliwość poznania najpiękniejszych i często nieodkrytych jeszcze zakątków Wielkopolski. To region bogaty w historię, kulturę i przyrodę, a udział w takich wycieczkach może realnie wzbogacić proces edukacyjny – mówi Bogusławski.

Jakie miejsca obejmuje program? Rekomendowane atrakcje turystyczne

Lista rekomendowanych atrakcji obejmuje zarówno najbardziej znane obiekty, jak i mniej oczywiste miejsca warte edukacyjnego odkrycia. Wśród nich znajdują się m.in.:

muzea Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

obiekty wpisane na listę Pomników Historii ,

, atrakcje Szlaku Piastowskiego ,

, Muzeum Narodowe w Poznaniu wraz z oddziałami,

wraz z oddziałami, laureaci i wyróżnieni w konkursie „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” ,

, Wielkopolski Park Narodowy ,

, parki krajobrazowe regionu,

lokalne muzea, skanseny i izby pamięci.

Program ma również wesprzeć branżę turystyczną, w tym przewoźników, organizatorów turystyki i gestorów atrakcji.

Budżet programu i zasady dofinansowania

W projekcie budżetu województwa na 2026 rok zaplanowano 500 tys. zł na realizację programu.

Samorządy będą mogły składać wnioski w terminie 2–26 stycznia 2026 r.

Każdy wniosek może otrzymać dofinansowanie do 10 tys. zł. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów transportu, biletów wstępu czy usług przewodnickich.

Co powinni zrobić dyrektorzy i organy prowadzące szkoły:

przygotować wstępną listę atrakcji zgodną z rekomendacją programu,

oszacować koszty transportu i biletów,

złożyć wniosek między 2 a 26 stycznia 2026 r.,

zaplanować wykorzystanie środków do końca roku szkolnego.

Dlaczego program może być ważny dla szkół i regionu?

„Wielkopolska z klasą” to szansa na zwiększenie dostępności wycieczek szkolnych i promocję lokalnego dziedzictwa. Dzięki wsparciu finansowemu samorządy mogą zorganizować wartościowe, edukacyjne wyprawy dla uczniów, jednocześnie stymulując rozwój lokalnej turystyki.

