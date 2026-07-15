Termin 14 dni to świętość. Nie czekaj na papierowy list

Podstawowym błędem odrzuconych kandydatów jest zwlekanie z działaniem. Prawo przewiduje rygorystyczny termin na złożenie odwołania. Wynosi on dokładnie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nieprzyjęciu na studia.

W lipcu 2026 roku większość uczelni doręcza decyzje drogą elektroniczną, bezpośrednio na konto kandydata w systemie IRK. Momentem doręczenia jest chwila zalogowania się i odebrania pisma w systemie, a w niektórych przypadkach decyzja jest uznawana za doręczoną automatycznie po kilku dniach od jej wystawienia. Od tego momentu zegar tyka. Odwołanie wniesione po terminie zostanie automatycznie odrzucone przez rektora, bez jakiejkolwiek analizy merytorycznej Twoich argumentów.

Jedyne legalne podstawy odwołania. Zapomnij o emocjach

Pisząc odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, musisz odrzucić argumenty emocjonalne. Pisanie o wielkich marzeniach, stresie maturalnym czy trudnej sytuacji rodzinnej w niczym nie pomoże. Komisje działają wyłącznie na podstawie twardych przepisów i procedur.

Zgodnie z prawem, jedyną legalną podstawą odwołania może być wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych przez uczelnię. Oznacza to, że musisz udowodnić błąd proceduralny. Najczęstsze sytuacje to błędne przeliczenie punktów maturalnych przez algorytm komputerowy, nieuzasadnione pominięcie punktów za certyfikaty językowe lub błędne zaklasyfikowanie Cię do niewłaściwej puli kandydatów. Jeśli system pomylił się na Twoją niekorzyść, uczelnia ma obowiązek natychmiast skorygować listę i przyjąć Cię na studia.

Gdzie złożyć pismo i jak wygląda procedura?

Odwołanie adresuje się do rektora danej uczelni, jednak fizycznie składa się je za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała pierwotną decyzję. Pismo musi zawierać Twoje pełne dane, numer ID z systemu rekrutacyjnego oraz precyzyjne uzasadnienie zarzutów.

Komisja ma możliwość dokonania tzw. autokorekty. Jeśli uzna Twoje argumenty za słuszne, może zmienić swoją decyzję bez przekazywania sprawy wyżej. W przeciwnym wypadku dokumenty trafiają do rektora, którego decyzja jest ostateczna. Warto walczyć o swoje, ponieważ przy obecnym skomplikowaniu systemów informatycznych błędy ludzkie i techniczne przy wprowadzaniu danych ze świadectw zdarzają się co roku.

FAQ

Czy mogę odwołać się, jeśli zabrakło mi tylko jednego punktu do progu?

Samo przebywanie tuż pod kreską nie jest podstawą prawną do odwołania. Jeśli uczelnia poprawnie wyliczyła Twoje punkty, a próg był wysoki, odwołanie zostanie odrzucone. W takiej sytuacji szansą jest ruch na listach w drugiej turze, a nie procedura odwoławcza.

Czy odwołanie od decyzji rekrutacyjnej trzeba opłacić?

Nie. Złożenie formalnego odwołania od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest całkowicie bezpłatne. Uczelnia nie ma prawa pobierać żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych za rozpatrzenie Twojego pisma.

Czy mogę złożyć dokumenty na inną uczelnię w trakcie rozpatrywania odwołania?

Tak. Złożenie odwołania na jednym uniwersytecie nie blokuje Ci prawa do brania udziału w rekrutacjach uzupełniających na innych uczelniach. To bezpieczne rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć przyszłość na wypadek negatywnego rozpatrzenia pisma.

Co zrobić, jeśli rektor odrzuci moje odwołanie?

Decyzja rektora zamyka postępowanie wewnątrz uczelni. Kolejnym krokiem prawnym jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni. Jest to jednak procedura długa i rzadko stosowana przez kandydatów ze względu na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.