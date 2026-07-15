Forsal logo

Odmowa przyjęcia na studia. Jak i kiedy odwołać się od decyzji uczelni?

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 18:02
studenci na egzaminie na sali wykładowej
Odmowa przyjęcia na studia. Jak i kiedy odwołać się od decyzji uczelni?/Shutterstock
Pierwsza tura rekrutacji na wyższe uczelnie dobiega końca. W systemach Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) pojawiły się oficjalne komunikaty. Dla wielu osób status „niezakwalifikowany” brzmi jak wyrok. Warto jednak pamiętać, że systemy informatyczne są tylko narzędziem, a ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna. Jako kandydat masz pełne prawo do formalnej obrony swoich praw. Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jasno określają ścieżkę odwoławczą. Dowiedz się, jak napisać skuteczne pismo i na jakie błędy proceduralne uczelni warto się powołać, aby uratować miejsce na liście.

Termin 14 dni to świętość. Nie czekaj na papierowy list

Podstawowym błędem odrzuconych kandydatów jest zwlekanie z działaniem. Prawo przewiduje rygorystyczny termin na złożenie odwołania. Wynosi on dokładnie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nieprzyjęciu na studia.

W lipcu 2026 roku większość uczelni doręcza decyzje drogą elektroniczną, bezpośrednio na konto kandydata w systemie IRK. Momentem doręczenia jest chwila zalogowania się i odebrania pisma w systemie, a w niektórych przypadkach decyzja jest uznawana za doręczoną automatycznie po kilku dniach od jej wystawienia. Od tego momentu zegar tyka. Odwołanie wniesione po terminie zostanie automatycznie odrzucone przez rektora, bez jakiejkolwiek analizy merytorycznej Twoich argumentów.

Jedyne legalne podstawy odwołania. Zapomnij o emocjach

Pisząc odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, musisz odrzucić argumenty emocjonalne. Pisanie o wielkich marzeniach, stresie maturalnym czy trudnej sytuacji rodzinnej w niczym nie pomoże. Komisje działają wyłącznie na podstawie twardych przepisów i procedur.

Zgodnie z prawem, jedyną legalną podstawą odwołania może być wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych przez uczelnię. Oznacza to, że musisz udowodnić błąd proceduralny. Najczęstsze sytuacje to błędne przeliczenie punktów maturalnych przez algorytm komputerowy, nieuzasadnione pominięcie punktów za certyfikaty językowe lub błędne zaklasyfikowanie Cię do niewłaściwej puli kandydatów. Jeśli system pomylił się na Twoją niekorzyść, uczelnia ma obowiązek natychmiast skorygować listę i przyjąć Cię na studia.

Gdzie złożyć pismo i jak wygląda procedura?

Odwołanie adresuje się do rektora danej uczelni, jednak fizycznie składa się je za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała pierwotną decyzję. Pismo musi zawierać Twoje pełne dane, numer ID z systemu rekrutacyjnego oraz precyzyjne uzasadnienie zarzutów.

Komisja ma możliwość dokonania tzw. autokorekty. Jeśli uzna Twoje argumenty za słuszne, może zmienić swoją decyzję bez przekazywania sprawy wyżej. W przeciwnym wypadku dokumenty trafiają do rektora, którego decyzja jest ostateczna. Warto walczyć o swoje, ponieważ przy obecnym skomplikowaniu systemów informatycznych błędy ludzkie i techniczne przy wprowadzaniu danych ze świadectw zdarzają się co roku.

FAQ

Czy mogę odwołać się, jeśli zabrakło mi tylko jednego punktu do progu?

Samo przebywanie tuż pod kreską nie jest podstawą prawną do odwołania. Jeśli uczelnia poprawnie wyliczyła Twoje punkty, a próg był wysoki, odwołanie zostanie odrzucone. W takiej sytuacji szansą jest ruch na listach w drugiej turze, a nie procedura odwoławcza.

Czy odwołanie od decyzji rekrutacyjnej trzeba opłacić?

Nie. Złożenie formalnego odwołania od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest całkowicie bezpłatne. Uczelnia nie ma prawa pobierać żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych za rozpatrzenie Twojego pisma.

Czy mogę złożyć dokumenty na inną uczelnię w trakcie rozpatrywania odwołania?

Tak. Złożenie odwołania na jednym uniwersytecie nie blokuje Ci prawa do brania udziału w rekrutacjach uzupełniających na innych uczelniach. To bezpieczne rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć przyszłość na wypadek negatywnego rozpatrzenia pisma.

Co zrobić, jeśli rektor odrzuci moje odwołanie?

Decyzja rektora zamyka postępowanie wewnątrz uczelni. Kolejnym krokiem prawnym jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni. Jest to jednak procedura długa i rzadko stosowana przez kandydatów ze względu na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOdmowa przyjęcia na studia. Jak i kiedy odwołać się od decyzji uczelni? »
Tematy: studiaodwołanieodmowakomisja rekrutacyjna
Powiązane
Formularze PIT, pieniądze i komputer
Rok przerwy po maturze. Jak zarobki dziecka w trakcie gap year mogą zrujnować PIT rodziców
Cambridge,,United,Kingdom,-,April,24th,2024:people,Are,Relaxing,Near
Koszty studiów w Wielkiej Brytanii. Nowa umowa z UE szansą dla Polaków
pieniądze, złotówki, renta rodzinna, świadczenia z ZUS
Rok przerwy po maturze a renta rodzinna. Październikowa pułapka na zaświadczenia z uczelni
Nie przegap
studenci na egzaminie na sali wykładowej
Odmowa przyjęcia na studia. Jak i kiedy odwołać się od decyzji uczelni?
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
zaświadczenie, pismo urzędowe, pieczęć
Dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy [PORADNIK]
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Polskie banknoty w tle, na pierwszym planie smartfon z aplikacją ZUS - dodatek energetyczny 2026
ZUS wypłaca 336,16 zł miesięcznie na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
W MOPS zaświadczenie chroniące ciągłość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł
W MOPS zaświadczenie chroniące ciągłość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Polecamy
Sankcje wobec Rosji i Białorusi zniesione. Polska domaga się wyjaśnień
UE nie porozumiała się ws. nowych sankcji na Rosję. Jest tymczasowe rozwiązanie
pieniądze, złotówki, Polska, budżet państwa, deficyt, wydatki budżetowe, dochody budżetowe, podatki, zasiłki
Ministerstwo Finansów podało dane o budżecie. Dochody i wydatki państwa w 2026 roku
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Tak zmieniały się ceny w czerwcu. GUS wskazał największe podwyżki i spadki
Inflacja mocno w dół. GUS podał najnowsze dane za czerwiec 2026
Geopolityka zagląda do naszych portfeli. Ponad połowa Polaków spodziewa się problemów finansowych
Geopolityka zagląda do naszych portfeli. Ponad połowa Polaków spodziewa się problemów finansowych
Lidl czy Biedronka? Sprawdziliśmy, gdzie w 2026 roku można zarobić więcej
Lidl czy Biedronka? Sprawdziliśmy, gdzie w 2026 roku można zarobić więcej
Kraj
pieniądze, złotówki, Polska, budżet państwa, deficyt, wydatki budżetowe, dochody budżetowe, podatki, zasiłki
Ministerstwo Finansów podało dane o budżecie. Dochody i wydatki państwa w 2026 roku
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
szpital południowy
Prywatni pacjenci w czasie dla NFZ i praca po 55 godzin bez przerwy. Raport NIK ws. nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym
ZUS, emerytury, świadczenie, składki, emerytura
Emerytura wyższa nawet o kilkaset złotych na podstawie tego wniosku do ZUS. Wiele osób popełnia ten błąd formalny
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Świat
Sankcje wobec Rosji i Białorusi zniesione. Polska domaga się wyjaśnień
UE nie porozumiała się ws. nowych sankcji na Rosję. Jest tymczasowe rozwiązanie
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
Śmigłowiec Mi-28
Ukraińcy znów to zrobili. Dron "Raroga" dopadł śmigłowiec Mi-28 nad Rosją
System antybalistyczny
Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
US President Donald Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi at the White House
Trump naciska na Netanjahu. Chce wycofania izraelskich wojsk z Syrii i Libanu
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Iran grozi zamknięciem kolejnej cieśniny. Ceny ropy mogą gwałtownie wzrosnąć
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj