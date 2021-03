Czarnka zapytano w Programie I Polskiego Radia m.in. o to, kiedy dzieci i młodzież powrócą do szkół do nauki w formie stacjonarnej.

"Jeśli zachowamy rzeczywiście odpowiedzialność społeczną, będziemy stosować się do obostrzeń, do rygorów (...) to ja jestem optymistą, że w perspektywie właśnie po Świętach Wielkanocnych, biorąc pod uwagę również fakt, że już dzisiaj mamy niemal wszystkich (z zarejestrowanych na szczepienie – PAP) nauczycieli zaszczepionych, będziemy mogli rozmawiać o powrocie do nauki stacjonarnej" – powiedział Czarnek.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną w regionie od ubiegłego poniedziałku w woj. warmińsko-mazurskim uczniowie z tych klas uczą się z powrotem zdalnie. W pozostałych 15 województwach najmłodsi uczniowie nadal uczą się w szkołach.

Czarnek przypomniał też, że klasach ósmych i maturalnych nauka odbywa się w systemie "quasi-hybrydowym".

"Od 18 stycznia uczniowie klas ósmych i maturalnych mogą korzystać z konsultacji indywidualnych, konsultacji w niewielkich grupach, ale także w grupowych sprawdzianach czy egzaminach próbnych, które choćby teraz się odbywają i wcześniej takie testy też były robione" – powiedział.

Dodał, że jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ub.r.