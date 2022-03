Szef MEiN w poniedziałek odwiedził Zespół Szkół Ekonomicznych w Lublinie, w którym są dwa oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy.

"130 tys. mamy już w tym momencie dzieci i młodzieży z Ukrainy w polskim systemie oświaty. Cieszy to, że coraz większy procent dotyczy oddziałów przygotowawczych" – poinformował minister edukacji i nauki na briefingu po spotkaniu z uczniami z Ukrainy, wolontariuszami Szkolnego Klubu Wolontariatu Vetter i ich opiekunem. Podał, że do oddziałów przygotowawczych w ZSE w Lublinie uczęszcza w sumie 50 osób.

"Te oddziały przygotowawcze tutaj (...) pokazują, że jest to znakomity sposób na to, żeby przyjmować w sposób elastyczny Ukraińców do polskich szkół, również bez większego stresu dla nich samych" – dodał.

"Chcę również powiedzieć, że cieszymy się bardzo z jeszcze jednej informacji. W zeszłym tygodniu informowałem, że od środy ruszyły szybkie zapisy na kursy podstaw języka polskiego, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. One ruszają dzisiaj. Zapisało się 900 osób w ciągu zaledwie kilku dni" – powiedział Czarnek.

Zapowiedział, że będą organizowane kolejne grupy. "To świadczy o tym, że nauczyciele i ludzie związani z oświatą, Ukraińcy, którzy przybyli do Polski, chcą w szybkim tempie nauczyć się języka polskiego po to, by pracować w polskich szkołach, a na pewno tej pracy będzie nam potrzeba" – zaznaczył.

W ubiegłym tygodniu Ośrodek Rozwoju Edukacji, który podlega MEiN, rozpoczął nabór dla nauczycieli i osób związanych z oświatą z Ukrainy, które chcą pracować w polskich szkołach w charakterze pomocy nauczyciela, a nie posługują się językiem polskim. Kurs jest bezpłatny. Obejmuje 60 godzin nauki polskiego na poziomie podstawowym (A1). Potrwa 6 tygodni. Zajęcia będą odbywać się w formule online.

Po wystąpieniu ministra lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk poinformowała, że w województwie lubelskim jest 6324 uczniów i uczennic z Ukrainy, dla których utworzono 60 oddziałów przygotowawczych.

"Najliczniejsza grupa to uczniowie w szkołach podstawowych, bo to jest trochę ponad 5 tys. osób" – dodała.

Zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania Mariusz Banach podał, że do szkół i przedszkoli w mieście uczęszcza ponad 1,6 tys. uczniów i wychowanków z Ukrainy.

"Ich przyjście wiąże się z przyjęciem przez miasto adekwatnej subwencji oświatowej" – wyjaśnił. "Subwencja w tej chwili jest tak policzona, że z budżetu miasta nie będziemy do tej działalności dokładali ani złotówki" – dodał.

Banach zapowiedział zamykanie punktów pobytowych dla uchodźców zlokalizowanych w salach gimnastycznych lubelskich szkół. Jako powód wskazał spadek liczby uchodźców migrujących do miasta.

Po konferencji szef MEiN udał się do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach, gdzie spotkał się z uczniami klasy VII i z dyrekcją szkoły.

W poniedziałek rano Straż Graniczna podała, że od 24 lutego po inwazji rosyjskiej na Ukrainę na granicy polsko-ukraińskiej na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono ponad 2,3 mln osób uciekających z Ukrainy.