Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Mogą otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z nowymi technologiami, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu. Wydaje się to zaskakującym krokiem, zwłaszcza po zapowiedziach ministra edukacji Przemysława Czarnka na łamach DGP (nr 91/2022): „Najchętniej doprowadziłbym do sytuacji, by do szkoły nie miała wstępu żadna organizacja pozarządowa. Skoro mówimy o tym, że dzieci są przeładowane materiałami, to gdzie tu jeszcze miejsce na dodatkowe zajęcia?”.