"Senat pozytywnie opiniuje zmianę nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Uniwersytet Krakowski im. Komisji Edukacji Narodowej" - zapisano w uchwale z 24 kwietnia br.

Działaniom zmierzającym do zmiany nazwy UP sprzeciwił się rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel. W oficjalnym oświadczeniu stwierdził on, że nazwa ta nasuwa skojarzenia z Uniwersytetem Jagiellońskim, a przyjęta uchwała stanowi nieuprawnioną próbę zawłaszczenia tradycji i wielowiekowego dziedzictwa UJ i jest niezgodna z zasadami etosu akademickiego.

"Należy przypomnieć, że – według ustaleń historyków – już w dokumencie fundacyjnym króla Kazimierza Wielkiego z 1364 roku pojawiła się nazwa +studium generale+, która w łacinie średniowiecznej oznaczała "uniwersytet" – instytucję szkolną nadającą stopnie naukowe. Ponieważ studium to zostało ufundowane w Krakowie, był to w istocie Uniwersytet Krakowski. Nazwa ta jest najbardziej właściwa dla wszystkich epok jego istnienia ze względu na zmienne w czasie nazwy uczelni – oficjalne i mniej oficjalne" - podkreślił rektor UJ.

Tę nazwę uczelnia nosiła przez 15 lat

Rektor UJ wskazał, że dokładnie tę nazwę uczelnia nosiła przez 15 lat, zanim w 1817 roku przemianowano ją na "Uniwersytet Jagielloński".

Jak dodał, nazwa "Uniwersytet Krakowski" została zapisana po łacinie w otoku XV-wiecznej pieczęci uniwersyteckiej, do dziś reprodukowanej i wręczanej przy różnych okazjach osobom docenianym przez UJ, a pod nazwą "Universitas Cracoviensis" uczelnia występowała często również w księgach urzędowych, mowach rektorskich, dziekańskich i promocyjnych.

"Nazwa +Uniwersytet Krakowski+ stanowi historyczną i wywołującą oczywiste skojarzenia nazwę uczelni – wolno zatem przyjąć, że silnie identyfikuje oraz indywidualizuje ona właśnie Uniwersytet Jagielloński" - zaznaczył w komunikacie Jacek Popiel. "Respektując nienaruszalną zasadę autonomii polskich uczelni i wynikające z niej niezbywalne prawo do samodzielnego decydowania o swym statusie, czuję się jednakże w obowiązku zgłosić wobec działań podjętych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jednoznaczny sprzeciw" - przekazał rektor UJ.(PAP)