MEiN informuje także, że minister edukacji do pełnienia obowiązków pomorskiego kuratora oświaty wyznaczyła pana Grzegorza Krygera, do pełnienia obowiązków kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty panią Grażynę Dziedzic, a do pełnienia obowiązków podkarpackiego kuratora oświaty panią Dorotę Nowak-Maluchnik.

W ubiegłym tygodniu, w piątek, minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że podpisała odwołanie Barbary Nowak z funkcji małopolskiej kurator oświaty. Podała, że w okresie przejściowym obowiązki małopolskiej kurator oświaty będzie pełniła nauczycielka języka polskiego Gabriela Olszowska, była dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie. Barbara Nowak była pierwszym kuratorem odwołanym przez nową minister edukacji. Nowacka zapowiedziała wówczas, że odwołanie pozostałych 15 kuratorów nastąpi do końca tego roku, a w ciągu miesiąca ma być rozpisany rządowy konkurs na kuratorów oświaty.

Reklama

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka