Jak poinformowano, 29 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie zgadzam się" na pytanie: czy lekcje wiedzy ekonomicznej powinny zostać wprowadzone jako obowiązkowe. Dodano, że 57 proc. raczej się z tym zgadza, a 13 proc. raczej się nie zgadza, 1 proc. zaś zdecydowanie się nie zgadza.

"Aż 86 proc. Polaków uważa, że do szkół powinny zostać wprowadzone lekcje z zakresu ekonomii i finansów" - mówi, cytowana we wtorkowej informacji z badania, prof. Dominika Maison z Wydziału Psychologii UniwersytetuWarszawskiego.

Jej zdaniem jest interesujące, że częściej zwolennikami takiego rozwiązania są osoby, które już mają dużą wiedzę. "Jednym z wyjaśnień może być to, że osoby, które mają dużą wiedzę w tym zakresie, mają równocześnie większą świadomość, że taka wiedza przydaje się w codziennym życiu, a jej brak może być źródłem różnych kłopotów" - oceniła.

Z badania wynika, że dla 54 proc. Polaków wiedza finansowa większa niż obecnie mają byłaby im przydatna. Częściej na to wskazują mężczyźni niż kobiety oraz osoby młode (35-44 lata) i z wyższym wykształceniem. Prawie połowa Polaków (43 proc.) postrzega wiedzę finansową jako interesującą. Niemal dwukrotnie wzrosła liczba osób, dla których taka wiedza jest interesująca (z 27 proc. w 2009 roku do 43 proc. w 2024), a równocześnie spadła grupa Polaków postrzegająca tę wiedzę jako nudną (z 33 proc. w 2009 roku do 17 proc. w 2024).

Badanie przeprowadzone metodą CAWI między 5 a 8 stycznia br. na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba badania wyniosła 1076 osób w wieku od 18 lat wzwyż. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta