W Sejmie we wtorek odbywa się spotkanie pod hasłem "ZmieńMY edukację!", w którym uczestniczą przedstawiciele uczniów, młodzieży, organizacji pozarządowych i politycy.

Minister nauki podkreślił, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne, żeby - jak mówił - w Polsce znowu zaczął funkcjonować dialog pomiędzy, w tym przypadku środowiskiem uczniowskim, akademickim, a tymi, którzy tworzą prawo. Wskazał, że edukacja i nauka muszą być dla tych, których dotyczy.

Jak mówił, wspólnie z minister edukacji Barbarą Nowacką, dużo dyskutują na temat dwóch spraw. "Chcielibyśmy, żebyście nie wyjeżdżali za granicę, studiowali, uczyli się w Polsce, więc musimy ten system tak kreować i tak go tworzyć, żebyście wiedzieli, że tylko w Polsce warto studiować, warto żyć, warto pracować" - powiedział.

Druga sprawa - powiedział - dotyczy programów, podstaw programowych, tego, co szkoła i uczelnie powinny uczyć. "Będziemy chcieli w taki sposób to robić abyście nie korzystali ze sztucznej inteligencji, tylko byście jednak korzystali w własnej inteligencji. I tego szkoła powinna uczyć" - wskazał Wieczorek. Jednocześnie zaznaczył, że wyzwaniami, przed którymi teraz stoimy jest innowacja i cyfryzacja. "Co do tego nie ma wątpliwości, że tak będzie wyglądał świat XXI wieku. W tym kontekście będziemy musieli myśleć o programach nauczania i o tym jak reformować polską szkołę i polskie uczelnie" - mówił.