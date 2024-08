Zmiany w planach lekcji na rok szkolny 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 wprowadzone zostaną zmiany między innymi w planach lekcji. Oto najważniejsze z nich:

Likwidacja przedmiotu "Historia i teraźniejszość" . W szkołach ponadpodstawowych uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I od września 2024 roku nie będą już mieli przedmiotu "Historia i teraźniejszość" w podstawie programowej. Przedmiot ten pozostanie jedynie dla tych uczniów, którzy już wcześniej rozpoczęli jego naukę.

. W szkołach ponadpodstawowych uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I od września 2024 roku nie będą już mieli przedmiotu "Historia i teraźniejszość" w podstawie programowej. Przedmiot ten pozostanie jedynie dla tych uczniów, którzy już wcześniej rozpoczęli jego naukę. Wprowadzenie obowiązkowych zajęć z pierwszej pomocy . We wszystkich klasach szkół podstawowych zostaną wprowadzone obowiązkowe lekcje udzielania pierwszej pomocy. W klasach I-III zajęcia te będą realizowane w ramach edukacji przyrodniczej, a w klasach IV-VIII podczas zajęć z wychowawcą. Podobne lekcje zostaną wprowadzone także w szkołach ponadpodstawowych, gdzie będą odbywać się w ramach godzin wychowawczych.

. We wszystkich klasach szkół podstawowych zostaną wprowadzone obowiązkowe lekcje udzielania pierwszej pomocy. W klasach I-III zajęcia te będą realizowane w ramach edukacji przyrodniczej, a w klasach IV-VIII podczas zajęć z wychowawcą. Podobne lekcje zostaną wprowadzone także w szkołach ponadpodstawowych, gdzie będą odbywać się w ramach godzin wychowawczych. Zmiany w nauczaniu religii i etyki. Począwszy od roku szkolnego 2024/2025, oceny z religii i etyki nie będą już umieszczane na świadectwach. Dodatkowo, same lekcje religii i etyki będą organizowane w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych.

Nowa lista lektur szkolnych 2024/2025

Zmiany na liście lektur szkolnych w roku 2024/2025 są wynikiem nowej polityki oświatowej. Kluczowym celem aktualizacji było ograniczenie nadmiaru materiału, który obciążał uczniów, oraz wprowadzenie do programu literatury współczesnej, lepiej odpowiadającej na dzisiejsze realia.

Na liście lektur obowiązkowych dla klas IV-VI nie ma ballad Adama Mickiewicza, „Powrót taty” i „Pani Twardowska” oraz wiersz Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny”. Dodatkowo „Katarynka” Bolesława Prusa i „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza zostały przeniesione do lektur uzupełniających. Nowością na liście obowiązkowej jest „Rota” Marii Konopnickiej.

W klasach VII-VIII zmiana na liście lektur polega na obowiązku poznania jedynie fragmentów zamiast całości niektórych dzieł, takich jak „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Dodatkowo z listy lektur obowiązkowych całkowicie zniknęły m.in. „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza, „Żona modna” Ignacego Krasickiego oraz „Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza.

Z lektur uzupełniających dla klas IV-VIII usunięto „Słoń Birara” Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego i „Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II” André Frossarda. Zastąpiono je nowymi tytułami, takimi jak „Dom nr 5” Justyny Bednarek, „Wszystkie lajki Marczuka” Pawła Beręsewicza i „Teatr Niewidzialnych Dzieci” Marcina Szczygielskiego. Warto przy tym dodać, że w każdym roku szkolnym uczniowie klas IV-VI będą musieli obowiązkowo zapoznać się z co najmniej dwoma tytułami z listy lektur uzupełniających, a uczniowie klas VII-VIII z jednym.

W liceach i technikach, z listy lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym zniknęły między innymi „Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” oraz „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza. Ponadto, niektóre utwory, dotychczas obowiązkowe na poziomie podstawowym, zostały przeniesione na poziom rozszerzony lub do lektur uzupełniających, w tym „Odyseja” Homera i „Boska komedia” Dantego Alighieri. Z poziomu rozszerzonego usunięto m.in. „Chmury” Arystofanesa oraz „Eneidę” Wergiliusza, a w ich miejsce dodano nowe dzieła, takie jak „Władca much” Williama Goldinga i „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk. Rozszerzono również listę proponowanych dzieł filmowych i teatralnych o tytuły takie jak “Twarz, Body/Ciało" reżyserii Małgorzaty Szumowskiej, „W ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland i „Pora umierać” Doroty Kędzierzawskiej.

Lektury obowiązkowe dla klas I-III

Baśnie (do wyboru), Hans Christian Andersen

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), Justyna Bednarek

Brzechwa dzieciom, Jan Brzechwa

Cukierku, ty łobuzie!, Waldemar Cichoń

Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą, Agnieszka Frączek

Wścibscy, Dorota Gellner

Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie, Julita Grodek

Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca, Tom Justyniarski

Detektyw Pozytywka, Grzegorz Kasdepke

Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły (fragmenty), Piotr Kordyasz

Dziewczynka z parku, Barbara Kosmowska

Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata, Zofia Kossak-Szczucka

Karolcia, Maria Krüger

Piaskowy Wilk, Åsa Lind

Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren

Doktor Dolittle i jego zwierzęta, Hugh Lofting

Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych, Aleksandra i Daniel Mizielińscy

Asiunia, Joanna Papuzińska

Kapelusz Pani Wrony, Danuta Parlak

O psie, który jeździł koleją, Roman Pisarski

Pamiętnik Czarnego Noska, Janina Porazińska

Drzewo do samego nieba, Maria Terlikowska

Wiersze dla dzieci, Julian Tuwim

O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie, Barbara Tylicka

Najpiękniejsze wiersze, Danuta Wawiłow

Afryka Kazika, Dziadek i niedźwiadek, Łukasz Wierzbicki

Lektury obowiązkowe dla klas V-VI

Akademia Pana Kleksa, Jan Brzechwa

Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks), Janusz Christa

Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa, Clive Staples Lewis

Chłopcy z Placu Broni, Ferenc Molnár

Hobbit, czyli tam i z powrotem, John Ronald Reuel Tolkien

Mikołajek (wybór opowiadań), René Goscinny, Jean-Jacques Sempé

Wybrane bajki, Ignacy Krasicki

Pan Tadeusz (wybrane fragmenty), Adam Mickiewicz

Mazurek Dąbrowskiego, Józef Wybicki

Wybrane mity greckie (w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie)

Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne (w tym o talentach, o miłosiernym Samarytaninie)

wybrane podania i legendy polskie

wybrane baśnie polskie i europejskie

wybrane wiersze: Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego, oraz pieśni patriotyczne (w tym Rota Marii Konopnickiej).

Lektury uzupełniające dla klas IV-VI

Kapelusz za 100 tysięcy, Adam Bahdaj

Skrzynia Władcy Piorunów, Marcin Kozioł

Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty), Miron Białoszewski

Dom nr 5, Justyna Bednarek

Wszystkie lajki Marczuka, Paweł Beręsewicz

Tajemniczy ogród lub inna powieść, Frances Hodgson Burnett

Alicja w Krainie Czarów, Lewis Carroll

Wybrana powieść kryminalna, Agatha Christie

Pinokio, Carlo Collodi

Wielki Rybak, Lloyd Cassel Douglas

Trzej muszkieterowie, Aleksander Dumas

Dywizjon 303, Arkady Fiedler

Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu, John Flanagan

Skarb Troi, Olaf Fritsche

Stary człowiek i morze, Ernest Hemingway

Rzeka, Emilia Kiereś

Księga dżungli, Joseph Rudyard Kipling

Król Maciuś Pierwszy, Bankructwo małego Dżeka, Janusz Korczak

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Rafał Kosik

Pozłacana rybka, Barbara Kosmowska

Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach, Barbara Kosmowska, Paweł Beręsewicz i inni

Bursztyny (wybrane opowiadanie), Topsy i Lupus, Zofia Kossak-Szczucka

Cudowna podróż, Selma Lagerlöf

Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty), Karolina Lanckorońska

Cyberiada (fragmenty), Stanisław Lem

Klechdy sezamowe, Bolesław Leśmian

Wybrana powieść, Kornel Makuszyński

Magiczne drzewo, Andrzej Maleszka

Kubuś Puchatek, Alan Aleksander Milne

Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery

Wybrana powieść, Małgorzata Musierowicz

Pajączek na rowerze, Ewa Nowak

Sposób na Alcybiadesa, Edmund Niziurski

Biały Mustang, Sat-Okh

Tecumseh, Longin Jan Okoń

Cudowny chłopak, Raquel Jaramillo Palacio

Most do Terabithii, Katherine Paterson

Pax, Sara Pennypacker

Czerwona kartka dla Sprężyny, Jacek Podsiadło

Katarynka, Placówka, Zemsta, Bolesław Prus

Percy Jackson i bogowie olimpijscy, Rick Riordan

Janko Muzykant, Krzyżacy, Sąd Ozyrysa, W pustyni i w puszczy, Henryk Sienkiewicz

Oskar i pani Róża, Eric-Emmanuel Schmitt

Jesienna miłość, Nicolas Sparks

Teatr Niewidzialnych Dzieci, Arka czasu, Marcin Szczygielski

Wybrana powieść, Alfred Szklarski

Przygody Tomka Sawyera, Mark Twain

Bitwa o Monte Cassino (fragmenty), Ziele na kraterze, Melchior Wańkowicz

Wierzbowa 13. Opowieści z Wierzbowej 13, Danuta Wawiłow, Natalia Usenko

Posłaniec króla, Louis de Wohl

Stan splątania, Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Złodziejka książek, Marcus Zusak

wybrane tytuły z serii Nazywam się… (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II i inni)

inne utwory literackie i teksty kultury, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże

Lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII

Opowieść wigilijna, Charles Dickens

Zemsta, Aleksander Fredro

Kamienie na szaniec, Aleksander Kamiński

Dziady część II, Adam Mickiewicz

Mały Książę, Antoine de Saint-Exupéry

Balladyna, Juliusz Słowacki

Wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII, Jan Kochanowski

Reduta Ordona, Świtezianka, Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII), Adam Mickiewicz

Artysta, Sławomir Mrożek

Latarnik, Quo vadis (fragmenty), Henryk Sienkiewicz

wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV-VI oraz wybrane wiersze: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, oraz aforyzmy Stanisława Jerzego Leca

Lektury uzupełniające dla klas VII-VIII

Skrzynia Władcy Piorunów, Marcin Kozioł

Kapelusz za 100 tysięcy, Adam Bahdaj

Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty), Miron Białoszewski

Dom nr 5, Justyna Bednarek

Wszystkie lajki Marczuka, Paweł Beręsewicz

Tajemniczy ogród lub inna powieść, Frances Hodgson Burnett

Alicja w Krainie Czarów, Lewis Carroll

Wybrana powieść kryminalna, Agatha Christie

Pinokio, Carlo Collodi

Wielki Rybak, Lloyd Cassel Douglas

Trzej muszkieterowie, Aleksander Dumas

Dywizjon 303, Arkady Fiedler

Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu, John Flanagan

Skarb Troi, Olaf Fritsche

Stary człowiek i morze, Ernest Hemingway

Rzeka, Emilia Kiereś

Księga dżungli, Joseph Rudyard Kipling

Król Maciuś Pierwszy, Bankructwo małego Dżeka, Janusz Korczak

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Rafał Kosik

Pozłacana rybka, Barbara Kosmowska

Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach, Barbara Kosmowska, Paweł Beręsewicz i inni

Bursztyny (wybrane opowiadanie), Topsy i Lupus, Zofia Kossak-Szczucka

Cudowna podróż, Selma Lagerlöf

Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty), Karolina Lanckorońska

Cyberiada (fragmenty), Stanisław Lem

Klechdy sezamowe, Bolesław Leśmian

Wybrana powieść, Kornel Makuszyński

Magiczne drzewo, Andrzej Maleszka

Kubuś Puchatek, Alan Aleksander Milne

Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery

Wybrana powieść, Małgorzata Musierowicz

Pajączek na rowerze, Ewa Nowak

Sposób na Alcybiadesa, Edmund Niziurski

Biały Mustang, Sat-Okh

Tecumseh, Longin Jan Okoń

Cudowny chłopak, Raquel Jaramillo Palacio

Most do Terabithii, Katherine Paterson

Pax, Sara Pennypacker

Czerwona kartka dla Sprężyny, Jacek Podsiadło

Katarynka, Placówka, Zemsta, Bolesław Prus

Percy Jackson i bogowie olimpijscy, Rick Riordan

Janko Muzykant, Krzyżacy, Sąd Ozyrysa, W pustyni i w puszczy, Henryk Sienkiewicz

Oskar i pani Róża, Eric-Emmanuel Schmitt

Jesienna miłość, Nicolas Sparks

Teatr Niewidzialnych Dzieci, Arka czasu, Marcin Szczygielski

Wybrana powieść, Alfred Szklarski

Przygody Tomka Sawyera, Mark Twain

Bitwa o Monte Cassino (fragmenty), Ziele na kraterze, Melchior Wańkowicz

Wierzbowa 13. Opowieści z Wierzbowej 13, Danuta Wawiłow, Natalia Usenko

Posłaniec króla, Louis de Wohl

Stan splątania, Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Złodziejka książek, Marcus Zusak

Wybrane tytuły z serii Nazywam się… (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II i inni)

inne utwory literackie i teksty kultury, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże

Lektury obowiązkowe dla liceów i techników - poziom podstawowy

Mitologia, część I: Grecja, Jan ParandowskiAntygona, SofoklesMakbet, William SzekspirSkąpiec, MolierDziady cz. III, Adam MickiewiczLalka, Bolesław PrusZbrodnia i kara, Fiodor DostojewskiWesele, Stanisław WyspiańskiPrzedwiośnie, Stefan ŻeromskiZdążyć przed Panem Bogiem, Hanna KrallDżuma, Albert CamusRok 1984, George OrwellTango, Sławomir MrożekBiblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. JanaIliada (fragmenty), HomerLament świętokrzyski (fragmenty)Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)Pieśń o Rolandzie (fragmenty)Wybrana satyra, Ignacy KrasickiWybrane ballady, w tym Romantyczność, Adam MickiewiczPotop (fragmenty), Henryk SienkiewiczChłopi (fragmenty), Władysław Stanisław ReymontFerdydurke (fragmenty), Witold GombrowiczProszę państwa do gazu, Tadeusz BorowskiInny świat (fragmenty), Gustaw Herling-GrudzińskiGórą „Edek” (z tomu Prawo prerii), Marek NowakowskiMiejsce (z tomu Opowieści galicyjskie), Andrzej StasiukProfesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach), Olga TokarczukPodróże z Herodotem (fragmenty), Ryszard KapuścińskiWybrane utwory, HoracyBogurodzicaWybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; tren IX, X, XI, Jan KochanowskiWybrane wiersze poetów epoki barokuHymn do miłości ojczyzny, Ignacy KrasickiOda do młodości; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, Adam MickiewiczWybrane wiersze: Krzysztof Kamil Baczyński, Miron Białoszewski, Józef Czechowicz, Zbigniew Herbert, Bolesław Leśmian, Czesław Miłosz, Cyprian Kamil Norwid, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Halina Poświatowska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Tadeusz Różewicz, Juliusz Słowacki (w tym Testament mój), Leopold Staff, Wisława Szymborska, Julian Tuwim

Lektury uzupełniające dla liceów i techników

Król Edyp, Sofokles

Poetyka (fragmenty), Retoryka (fragmenty), Arystoteles

Państwo (fragmenty), Platon

Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty)

Sokół, Giovanni Boccaccio

Pochwała głupoty (fragmenty), Erazm z Rotterdamu

Utopia (fragmenty), Tomasz Morus

Żywot człowieka poczciwego (fragmenty), Mikołaj Rej

Odprawa posłów greckich, Jan Kochanowski

O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty), Andrzej Frycz Modrzewski

Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty), Miguel de Cervantes y Saavedra

Życie snem, Pedro Calderon de la Barca

Wybrane kazanie, Piotr Skarga

Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I), Wacław Potocki

Romeo i Julia, William Szekspir

Kandyd, czyli optymizm (fragmenty), Wolter

Monachomachia (fragmenty), Ignacy Krasicki

Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty), Jędrzej Kitowicz

Powrót posła, Julian Ursyn Niemcewicz

Przestrogi dla Polski (fragmenty), Stanisław Staszic

Beniowski (fragmenty); Listy do Matki (fragmenty), Juliusz Słowacki

Nie-Boska komedia, Zygmunt Krasiński

Śluby panieńskie, Aleksander Fredro

Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty), Johann Wolfgang Goethe

Giaur (fragmenty), George Byron

Dziady cz. IV, Adam Mickiewicz

Stara baśń, Józef Ignacy Kraszewski

Nędznicy, Victor Hugo

Wybrane opowiadanie, Edgar Allan Poe

Pamiątki Soplicy (fragmenty), Henryk Rzewuski

Nad Niemnem, Eliza Orzeszkowa

Listy z podróży do Ameryki (fragmenty), Henryk Sienkiewicz

Echa leśne, Ludzie bezdomni, Stefan Żeromski

Gloria victis, Eliza Orzeszkowa

Moralność pani Dulskiej, Gabriela Zapolska

Nowy wspaniały świat, Aldous Huxley

Granica, Zofia Nałkowska

Lord Jim, Joseph Conrad

Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919, Zofia Kossak-Szczucka

Nadberezyńcy, Florian Czarnyszewicz

Raport Witolda, Witold Pilecki

Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony), Zofia Nałkowska

Rozmowy z katem (fragmenty), Kazimierz Moczarski

Droga donikąd (fragmenty), Józef Mackiewicz

Kartoteka, Tadeusz Różewicz

Na nieludzkiej ziemi (fragmenty), Józef Czapski

Dziennik 1954 (fragmenty), Leopold Tyrmand

Wybrane opowiadanie, Jarosław Iwaszkiewicz

Wizja lokalna, Solaris, Stanisław Lem

Władca pierścieni. Drużyna pierścienia, John Ronald Reuel Tolkien

Władca much, William Golding

Wybrane opowiadania, Bohumil Hrabal

Lekcja, Eugène Ionesco

Czekając na Godota, Samuel Beckett

Wizyta starszej pani, Friedrich Dürrenmatt

Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Marek Nowakowski

Wieża, Gustaw Herling-Grudziński

Widnokrąg, Wiesław Myśliwski

Imię róży, Umberto Eco

Prawiek i inne czasy, Olga Tokarczuk

Madame, Antoni Libera

Wrony, Petra Dvořáková

Wyspa, Sigríður Hagalín Björnsdóttír

Castorp, Śpiewaj ogrody, Paweł Huelle

Wspomnienie o przeszłości Ziemi (tom I – Problem trzech ciał), Cixin Liu

Traktat o łuskaniu fasoli, Wiesław Myśliwski

Dwanaście stacji, Tomasz Różycki

Jadąc do Babadag, Andrzej Stasiuk

Nie ma, Mariusz Szczygieł

Pusty las, Monika Sznajderman

Poczwarka, Dorota Terakowska

Bieguni, Opowiadania bizarne, Olga Tokarczuk

Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcin Wicha

Lektury obowiązkowe dla liceów i techników - poziom rozszerzony