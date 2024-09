Oto 10 najlepszych programów MBA na świecie w 2024 roku [LISTA]

Studia Master of Business Administration to szansa rozwoju i awansu, jednak zdobycie tytułu MBA jest drogie i czasochłonne. Na najlepszych uniwersytetach, tytuł MBA czasami kosztuje ponad 200 tys. dolarów, i trzeba na to poświęcić dwa lata. Dobra uczelnia daje też większe szanse na przyszły rozwój kariery, dlatego warto wiedzieć, które uczelnie są najlepsze. Oto 10 najlepszych programów MBA na świecie w 2024 r., według LinkedIn