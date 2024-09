ZUS informuje, że prawo do skorzystania z nowego systemu emerytalnego dla nauczycieli uzależnione jest od spełnienia szeregu kryteriów. Konieczne jest między innymi rozwiązanie stosunku pracy z własnej woli lub z przyczyn niezależnych od nauczyciela oraz posiadanie odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 20 lat pracy pedagogicznej. Dodatkowo wymagane jest rozpoczęcie pracy zawodowej przed określoną datą.

Kto nie będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli?

Jak podkreślił ZUS, nowe świadczenie emerytalne nie będzie przysługiwać nauczycielom, którzy już teraz spełniają warunki do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela. Ponadto, z benefitu nie skorzystają osoby, których emerytura obliczona według nowych zasad byłaby niższa od minimalnej emerytury gwarantowanej przez prawo. Od 1 marca 2024 roku minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł.

Kto będzie mógł skorzystać z nowej emerytury nauczycielskiej?

Jak poinformował Zakład, prawo do przejścia na nową emeryturę nauczycielską, począwszy od 1 września 2024 roku, przysługuje nauczycielom urodzonym przed 1 września 1966 roku, którzy ukończyli 58. rok życia przed wejściem w życie nowych przepisów oraz spełniają pozostałe wymagania. Natomiast od 1 września 2025 roku z tego świadczenia będą mogli skorzystać pedagodzy urodzeni po 31 sierpnia 1966 roku, ale przed 1 września 1969 roku, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 56. roku życia przed tą datą. Z kolei od 1 września 2026 roku prawo do nowego świadczenia emerytalnego uzyskają nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 roku. Należy podkreślić, że wymagania dotyczące nabycia uprawnień do tej emerytury są identyczne dla kobiet i mężczyzn.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Wprowadzenie nowych regulacji emerytalnych dla nauczycieli będzie odbywało się stopniowo. 1 września 2024 roku z możliwości wcześniejszej emerytury będą mogli skorzystać nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 roku, spełniający określone warunki. W kolejnych latach prawo to będzie przysługiwało kolejnym rocznikom. ZUS podkreśla, że kluczowe jest złożenie wniosku o nową emeryturę nauczycielską przed ukończeniem odpowiednio 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Warto zaznaczyć, że przyznanie tego świadczenia nie wiąże się z utratą prawa do niego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Wysokość emerytury nauczycielskiej

Wysokość nowej emerytury nauczycielskiej zostanie określona na podstawie zwaloryzowanego kapitału początkowego, składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego oraz środków zgromadzonych na subkoncie, które zostaną podzielone przez średnią długość dalszego życia. Należy podkreślić, że decyzja o przejściu na nową emeryturę nauczycielską wiąże się z przeniesieniem środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) na subkonto w ZUS, co skutkuje utratą członkostwa w OFE. W przypadku śmierci nauczyciela, środki zgromadzone na subkoncie oraz ewentualnie pozostałe środki z OFE przechodzą na rzecz spadkobierców. Jednakże, świadczenie emerytalne nauczycielskie nie jest dziedziczone.

W przypadku śmierci nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne, środki zgromadzone na subkoncie oraz w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) przechodzą na rzecz spadkobierców. Natomiast przy nowym rodzaju emerytury nauczycielskiej środki te są przenoszone na indywidualne konto ubezpieczonego i nie stanowią już majątku spadkowego, co wyklucza możliwość dziedziczenia tych środków lub wypłaty jakichkolwiek gwarantowanych kwot.

Dziedziczenie emerytury nauczycielskiej

W przypadku śmierci nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne, środki zgromadzone na subkoncie oraz w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) przechodzą na rzecz spadkobierców. Natomiast przy nowym rodzaju emerytury nauczycielskiej środki te są przenoszone na indywidualne konto ubezpieczonego i nie stanowią już majątku spadkowego, co wyklucza możliwość dziedziczenia tych środków lub wypłaty jakichkolwiek gwarantowanych kwot.