Od ucznia do mistrza cechu

Reklama

Egzamin zawodowy ma wielowiekową tradycję. Przed powstaniem szkół powszechnych nauka zawodu odbywała się pod okiem doświadczonego mistrza, który należał do cechu rzemieślniczego. Po kilku latach praktyki, uczeń miał szansę zostać oficjalnie przyjęty do zawodu jako czeladnik, by po zdobyciu kolejnych kwalifikacji uzyskać tytuł mistrza danego cechu.

Egzamin cechowy zastąpił ujednolicony egzamin organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Od 2012 roku dyplom potwierdzający umiejętności zawodowych otrzymuje osoba, która zaliczy od jednego do trzech wyodrębnionych dla każdego zawodu kwalifikacji.

Egzamin w Formule 2012, Formule 2017 i Formule 2019

Obecnie przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły. Jak czytamy na stronie CKE, w Formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 110 osób przystępujących do egzaminu w 50 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 150 osób w 60 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach. Podobna liczba chętnych chce zdawać egzamin zawodowy w Formule 2017. Do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 150 osób w 50 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 260 osób w 63 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach. Najpopularniejsza jest w tym roku Formuła 2019. Do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 179 000 osób przystępujących do egzaminu w 220 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 192 000 osób w 203 kwalifikacjach w zawodach.

Do najpopularniejszych zawodów należą:

• Technik informatyk

• Technik logistyk

• Technik żywienia i usług gastronomicznych

• Technik ekonomista

• Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

• Technik pojazdów samochodowych

• Florysta

• Technik organizacji turystyki

• Technik fotografii i multimediów

• Technik weterynarii

• Technik architektury krajobrazu

• Technik sterylizacji medycznej

• Technik rolnik

• Opiekun medyczny

• Technik mechatronik

• Technik reklamy

• Technik usług fryzjerskich

• Technik hotelarstwa

• Technik elektryk

• Technik budownictwa

• Technik mechanik

Ile potrwa egzamin?

Egzamin zawodowy we wszystkich Formułach składa się z dwóch części. Część pisemna obejmuje test zawierający 40 zadań zamkniętych. Na jego rozwiązanie abiturient ma 60 minut. Na część praktyczną osoba zdająca egzamin, zależnie od kwalifikacji, ma od 120 do 240 minut.

Terminy rozpoczęcia egzaminów

Część pisemna dla wszystkich zdających w Formule 2012 lub 2017 odbędzie się 15 stycznia 2025 roku, a w Formule 2019 w terminie 10 – 15 stycznia 2025 roku. Część praktyczna w Formule 2012, 2017 i 2019 odbywa się w terminie 9 – 20 stycznia 2025 roku. Harmonogramy egzaminów są ogłaszane przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Ile trzeba mieć na zaliczenie?

Aby zdać egzamin, trzeba zdobyć w części pisemnej minimum 50 proc. punktów możliwych do uzyskania i w części praktycznej minimum 75 proc. punktów. Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymają w Formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Kiedy pojawią się wyniki z egzaminów zawodowych?

Wyniki egzaminów zawodowych z tegorocznej sesji zimowej będą dostępne 28 marca 2025 roku od godziny 10.00. Końcowe oceny dla Formuły 2012 będą opublikowane w serwisach poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych. O wynikach osiągniętych na egzaminie w Formule 201 i 2019 będzie się można dowiedzieć poprzez system SIOEPKZ.