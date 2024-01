Nowe badanie wykazało, że ewolucja nie jest tak nieprzewidywalna, jak wcześniej sądzono. Mogłoby to pozwolić zbadać, które geny mogą być przydatne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, jak oporność na antybiotyki, choroby i zmiany klimatyczne – informuje pismo „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).