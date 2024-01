W artykule badacze opisują, jak przeprowadzili przegląd badań nad umiejętnościami nawigacyjnymi u wielu gatunków zwierząt, w tym ludzi. Wyniki tych badań wskazują na niewielką przewagę u mężczyzn lub samców we wszystkich badanych przypadkach. Czy dowodzi to jednak przewagi ewolucyjnej?

Poprzednie badania sugerowały, że ta przewaga może być wynikiem ewolucji. Teorie zakładały, że mężczyźni rozwinęli lepsze umiejętności nawigacyjne w wyniku konieczności polowania i eksploracji nowych terenów. Jednak, jak zauważają autorzy artykułu, takie wyjaśnienie wymagałoby, aby przewaga ta była przekazywana genetycznie przez chromosom Y. Dowodów na to jednak do tej pory nie znaleziono.

Badacze stwierdzili, że we współczesnych społeczeństwach chłopcy zazwyczaj oddalają się od domu dużo częściej niż dziewczęta. Decyduje o tym wiele czynników, w tym mniejsze ograniczenia i kwestie bezpieczeństwa osobistego. Z powodów czysto behawioralnych chłopcy są znacznie częściej zachęcani do zabawy na zewnątrz, co może prowadzić ich do miejsc odległych od domu. Często takie działania są prowadzone z rówieśnikami płci męskiej, co pozwala grupie jako całości na poprawienie umiejętności związanych z orientacją w terenie.

Badacze wskazują, że umiejętności nawigacyjne poprawiają się w miarę ich wykorzystywania w praktycznych sytuacjach rzeczywistego świata. A to oznacza, że niekoniecznie wiążą się z dziedzictwem genetycznym. Różnice w umiejętnościach nawigacyjnych między mężczyznami i kobietami mogą być bardziej złożone, niż wcześniej sądzono.