W RIO EDU Centrum – dziennym ośrodku edukacji i wsparcia dla matek i dziećmi z Ukrainy w Warszawie 12 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Omenaa Foundation, Rafał Brzoska Foundation oraz Czepczyński Family Foundation. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. Justyna i Artur Czepczyńscy wraz z synem Erykiem, ambasadorowie projektu ABC Empatii – Omenaa Mensah i Rafał Sonik oraz Paulina Surman ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa “Tęcza” w Krakowie. Głównym celem spotkania było przekazanie podopiecznym i kierownictwu ośrodka projektu edukacyjnego ABC Empatii w postaci ksiżki “ABC Empatii – bo wszyscy jesteśmy tacy sami” przetłumaczonej na język ukraiński.

ABC Empatii ma na celu likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami,

a także zmianę myślenia i negatywnych postaw. Projekt autorstwa Fundacji Rodziny Czepczyńskich, poprzez edukację najmłodszych, prowadzi do społecznego zrozumienia i przejawiania empatii w stosunku do ludzi z niepełnosprawnościami, a także do ich aktywizacji. W ostatnich miesiącach materiały zostały zaktualizowane o dodatkowy rozdział, poświęcony sytuacji panującej w Ukrainie oraz pomagający dzieciom zrozumieć i otworzyć się na nowych rówieśników uciekających przed wojną.

- Ubiegły rok był szczególny i minął pod znakiem empatii. Polacy pokazali jak dużo są w stanie jej z siebie wykrzesać otwierając swoje serca i domy. My w Czepczyński Family Foundation mówimy o niej od dawna, a właściwie to jej uczymy. Rozmawiamy z dziećmi o chorobach, niepełnosprawnościach i wszelkich odmiennościach. Dajemy narzędzia nauczycielom i wychowawcom, by bez specjalistycznego wykształcenia mogli przeprowadzić ciekawe zajęcia i odpowiedzieć na każde pytanie przedszkolaków. Dziś postanowiliśmy po raz pierwszy pokazać ukraińską wersję naszej książki “ABC Empatii” i przekazać ją podopiecznym Rio Edu Centrum, dzieciom z ogarniętej wojną Ukrainy, co ma dla nas szczególne znaczenie. - przekazali Artur i Justyna Czepczyńscy, fundatorzy Czepczyński Family Foundation.