Zdaniem dr Warren każdy, kto używa z któregokolwiek z poniższych zwrotów każdego dnia, jest bardziej odporny emocjonalnie niż większość ludzi:

1. „Mogę przez to przejść”

Odporność emocjonalna wiąże się z wytrwałością i odpornością psychiczną. Musimy być silni i przezwyciężać przeciwności losu, nie pozwalając, by nas złamały.

Podobne zdanie: „Chociaż nienawidzę tego, mogę to przeżyć”.

2. „Nic nie trwa wiecznie. To też kiedyś minie”

Silni psychicznie ludzie wierzą, że nawet największe niepowodzenia i trudności, kiedyś przeminą. W końcu nic w życiu nie trwa wiecznie. Wiedzą, że ból nie zniknie całkowicie, ale robią wszystko, aby zminimalizować skutki doświadczonych traum i nie dać się przytłoczyć złym emocjom.

Podobne zdanie: „Każdy dzień jest okazją, by poczuć się choć trochę lepiej”.

3. „Nie pozwolę sobie być ofiarą”

Osoby radzące sobie z emocjami, ​​kiedy doświadczają przemocy ze strony innego człowieka, zmieniają swoją perspektywę z „Jestem ofiarą i umiem sobie pomóc” na „Czego mogę nauczyć się z tej sytuacji?”

Podobne zdanie: „Chociaż byłem ofiarą w tej sytuacji, nie pozwolę, by to mnie zdefiniowało lub zrujnowało moją przyszłość”.

4. „Czego mogę się z tego nauczyć?”

Otwartość na doświadczenia i umiejętność zmiany perspektywy z „Dlaczego mnie to spotkało?” do „Co mogę z tego wziąć, aby móc mi się rozwijać?” pomaga lepiej radzić sobie z nieuniknionymi w życiu wzlotami i upadkami.

Podobne zdanie: „Nawet w najmroczniejszych doświadczeniach, można znaleźć dar. Trzeba go tylko odkryć?” lub „Jak mogę wykorzystać to doświadczenie, by wzmocnić siebie i dokonać wewnętrznej zmiany?”

5. „Życie jest ciężkie”

Odporność psychiczna to również, akceptacja faktu, że życie nie zawsze jest sprawiedliwe i że wszyscy doświadczamy trudności emocjonalnych. Zaakceptowanie tej prawdy pomaga ludziom nie brać rzeczy do siebie, gdy zdarzają się trudne sytuacje.

Podobne zdanie: „Nie zawsze będę zadowolony z tego, jak sprawy się potoczą. Ale to część życia”.

6. „Sytuacja jest taka, jak jest”

Kluczem do uzyskania odporności psychicznej nie jest zaprzeczanie rzeczywistości ani szukanie powodu, dlaczego coś się stało. Kiedy dochodzimy do miejsca radykalnej akceptacji, sytuacja ma nad nami mniejszą władzę.

Podobne zdanie: „Muszę widzieć rzeczywistość taką, jaka jest, nawet jeśli nie jest tym, czego chcę. Dzięki temu mogę iść do przodu”.

7. „Wciąż mam za co być wdzięcznym”

Jesteśmy zaprogramowani, aby zauważać zagrożenia dla naszego dobrostanu. Ale ludzie, którzy są odporni psychicznie, mają swoje sposoby na to, by nawet w trudnych czasach znaleźć pozytywy.

Podobne zdanie: „Mimo trudności wciąż jestem wdzięczny za dobre rzeczy w moim życiu”. I tu każdy może wymienić najważniejsze dla niego elementy swojego życia.

8. „Zmiany wymagają czasu”

Kluczowym elementem odporności psychicznej jest elastyczność emocjonalna, czyli umiejętność regulowania swoich uczuć i zmniejszania ich intensywności w danej sytuacji. Opanowanie tego może dać poczucie siły i sprawczości w trudnych momentach.

Podobne zdanie: „Czuję silne emocje, więc poświęcę chwilę, zanim odpowiem lub podejmę jakąkolwiek ważną decyzję”.

9. „Odpuszczam”

Pogrążanie się w urazie, pragnienie zemsty lub skupianie się na niej sprawia, że ​​trzymamy się bólu z przeszłości. Rozwijanie odporności emocjonalnej wymaga dotarcia do miejsca, w którym możemy zobaczyć trudne okoliczności życiowe takimi, jakimi są i aktywnego podjęcia decyzji, aby pozwolić im odejść.

Podobne zdanie: „Wybaczenie tego nie oznacza, że ​​było w porządku; oznacza to po prostu, że już nie pozwalam, by to mnie przytłaczało”.