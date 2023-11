Co napędza nasz postęp? Z pewnością wiedza, ale to za mało. Zdaniem Adama Granta proces uczenia się nie kończy się na zdobywaniu wiedzy. Można przyjąć, że dopiero konsekwentne stosowanie tej wiedzy wieńczy dzieło. - Oto 11 drobnych zmian w życiu, które ludzie odnoszący ogromne sukcesy ćwiczą każdego dnia – mówi Adam Grant. Poniżej znajdziemy je wszystkie w formie porad.

Szukaj dyskomfortu

Zamiast jedynie dążyć do nauki, postaraj się poczuć niewygodnie i opuść strefę komfortu. To umieści cię na szybszej ścieżce wzrostu. Jeśli chcesz coś zrobić dobrze, najpierw musisz odnieść wrażenie, że jest bardzo źle.

Ustal budżet na błędy

Aby zachęcić do prób i błędów, ustal cel minimalnej liczby błędów, jakie możesz popełnić dziennie lub tygodniowo. Kiedy oczekujesz potknięcia, mniej o tym rozmyślasz — i więcej się uczysz.

Proś o radę, nie o feedback

Feedback jest patrzeniem wstecz — skłania ludzi do krytykowania lub dopingowania cię. Rada jest patrzeniem do przodu — skłania ludzi do tego, by cię szkolili. Możesz sprawić, że twoi krytycy i kibice będą bardziej działać jak trenerzy, zadając im proste pytanie: "Co mogę zrobić lepiej następnym razem?"

Wybieraj mądrze, którym źródłom ufać

Zdecyduj, jakie informacje są warte przyswojenia — a które należy odfiltrować. Słuchaj trenerów, którzy mają odpowiednią wiedzę (wiarygodność), dobrze cię znają (zażyłość) i chcą dla ciebie jak najlepiej (troska).

Dąż do doskonałości, nie do perfekcji

Postęp wynika z utrzymania wysokich standardów, a nie eliminowania każdej wady. Zidentyfikuj pewne niedoskonałości, które możesz zaakceptować. Zastanów się, gdzie naprawdę potrzebujesz, by coś było zrobione najlepiej, jak to możliwe, a gdzie możesz zadowolić się wystarczająco dobrym. Na sam koniec zapytaj siebie: Czy stałeś się lepszy? Czy uczyniłeś kogoś innego lepszym?

Bądź dla siebie ostatecznym sędzią

Lepiej zawieść innych niż siebie. Zanim wypuścisz coś w świat, oceń, czy ta rzecz dobrze cię reprezentuje. Gdyby to była jedyna praca twojego autorstwa, którą ujrzą ludzie, to czy byłbyś z niej dumny?

Przekształć codzienny wysiłek w źródło codziennej radości

Aby utrzymać harmonijną pasję, zaprojektuj praktykę świadomej zabawy. Ustawiaj zabawne wyzwania budujące umiejętności — jak Stephen Curry próbujący zdobyć 21 punktów w ciągu minuty, czy rezydenci medyczni doskonalący swoje umiejętności komunikacji niewerbalnej, używając nonsensownych słów w grach improwizacyjnych.

Jeżeli utkniesz, cofnij się, aby iść do przodu

Gdy trafisz na ślepy zaułek, być może nadszedł czas, aby się odwrócić i znaleźć nową ścieżkę? Wydaje się, że jest to regresja, ale często to jedyny sposób na znalezienie drogi do postępu.

Ucz tego, czego chcesz się nauczyć

Najlepszym sposobem nauki czegoś jest nauczenie tego kogoś innego. Lepiej rozumiesz daną kwestię, po wyjaśnieniu jej — i lepiej zapamiętasz, po poświęceniu czasu na przypomnienie sobie tego. Można to robić w grupach, w których każdy naucza odrębnej umiejętności lub fragmentu informacji.

Otwórz drzwi dla osób niedocenianych i pomijanych

Twórz systemy, które inwestują w ludzi i otwierają przed nimi nowe możliwości — nie chodzi wyłącznie o uzdolnionych uczniów czy pracowników o wysokim potencjale. Dobry system daje szansę także „przegranym” i tym, którzy rozwijają się wolniej.

Praktykuj mentalne podróże w czasie

Gdy masz trudności z docenieniem swojego postępu, zastanów się, jak twoje dawne ja widziałoby twoje obecne osiągnięcia. Gdybyś wiedział pięć lat temu, co osiągniesz teraz, czy byłbyś z siebie dumny?