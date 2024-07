Dziel się swoimi uczuciami z innymi

Badania pokazują, że lepiej dzielić się swoimi uczuciami z osobami, którym ufamy, niż tłumić je w sobie – pisze portal. Przykładem może być komunikowanie innym dobrych wiadomości czy pozytywnych przeżyć. Co ciekawe, również odbiorca takiego komunikatu może zyskać w wyniku odebrania pozytywnych uczuć lepsze samopoczucie. Dotyczy to także przykrych emocji i uczuć – dzielenie się nimi powinno sprawić, że zmniejszy się ich intensywność.

Koncentracja na najbliższym zadaniu, a nie końcowym celu

Realizowanie znaczących celów to integralny składnik szczęśliwego życia. Jeżeli jednak cele nas przytłaczają, to może to prowadzić do prokrastynacji. Warto więc planować działania, dzieląc duże projekty na małe części. Działanie i realizacja kolejnych zadań zwiększą naszą nadzieję i motywację. Autorka CNBC zaleca na przykład wykorzystywanie stopera i wyznaczanie sobie krótkich przedziałów czasu przeznaczonego na konkretną rzecz przybliżającą nas do „dużego” celu.

Bądź życzliwy

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi na poprawę samopoczucia jest pomoc innym. Życzliwość może poprawić psychiczny a nawet fizyczny dobrostan. Obniża ciśnienie krwi i poziom hormonu stresu – kortyzolu.

Warto zadać sobie pytanie – kto w twoim życiu przeżywa trudny okres i jak mógłbyś mu pomóc? Czasem wystarczy okazanie zainteresowania problemem czy poświęcenie komuś swojego czasu.

Proś o pomoc, gdy jej potrzebujesz

Zdaniem autorki artykułu CNBC żyjemy w kulturze „zrób to sam”. Z tego powodu wiele osób utożsamia prośbę o pomoc z porażką czy poddawaniem się. W rzeczywistości świadczy to raczej o twojej wytrwałości oraz chęci rozwoju. Zadaj sobie pytanie – kto z twojego otoczenia poradził sobie już z podobnym do twojego problemem? Jakiego typu wsparcia potrzebujesz?

Praktykuj okazywanie wdzięczności

Ludzki mózg ma tendencje do nadmiernego koncentrowania się na tym, czego nie posiadamy. Badania pokazują, że zwrócenie naszej uwagi na to, co już mamy, zwiększy poziom odczuwanego przez nas szczęścia. Co w tej chwili idzie dobrze, co już masz? Jest wiele powodów do odczuwania wdzięczności i wiele rzeczy, z których powinieneś się cieszyć. Wystarczy zatrzymać się i je dostrzec.